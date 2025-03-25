成人5癌篩檢 乳癌陽追率最高

去年有四八一點九萬人次的國人接受免費成人癌症篩檢，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌與肺癌，每一百名陽性反應個案中，八十五人至醫院接受檢查及治療，其中以乳癌篩檢的陽追率最高，達百分之九十三點六二，口腔癌最低，陽追率僅百分之七七點四。

我國成人癌症免費篩檢上路十五年，去年近五百萬人次篩檢後，找出癌前病變及罹癌等六萬多人，因早期治療，減少不幸個案。明年起，胃癌將成為第六項公費癌篩，預估有六十萬人符合免費篩檢資格。

一九八二年起，癌症連續四十二年居我國十大死因首位，近年台灣每年五萬三千多人死於癌症，新增十三萬多名癌友，不論癌症死亡人數、新增罹癌人數均逐年升高，累積每年癌症治療人數超過八十萬人，為此，衛福部積極推動國家癌症防治計畫。

二○二四年共四八一點九萬人次接受五癌篩檢服務，其中以子宮頸癌篩檢人數最多，達二一二點七萬人，其次為大腸癌（一二八點三萬人）、乳癌（九一點六萬人）、口腔癌（四○點五萬人）與肺癌（八萬人）。

上述癌篩平均陽追率為百分之八十五點四，陽追率與存活率息息相關。國健署癌症防治組組長林莉茹以大腸癌篩檢（糞便潛血）為例，糞便潛血篩檢為陽性者若在篩檢後超過六個月以上才做大腸鏡檢查，罹患晚期大腸癌的風險可達二倍；若超過一年才做大腸鏡檢查，風險則達二點八倍。

衛福部國健署於二○一○年起開辦「大腸癌、乳癌、子宮頸癌、口腔癌」等四癌公費篩檢，符合條件者免掛號、免收費，只需健保卡，即可至各地健保特約醫療院所接受定期篩檢。二○二二年七月起，針對肺癌高風險族群提供免費「低劑量電腦斷層」（LDCT)篩檢。今年起，新增三十五歲、四十五歲及六十五歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務。

國健署署長吳昭軍說，胃癌篩檢即將成為我國第六項成人癌篩項目。台灣每年新增四千餘名胃癌新發生個案，二千多人死於胃癌，而早期胃癌早期診斷比率偏低，篩檢有其重要性。目前已有十七個縣市參與胃癌公費篩檢試辦計畫，四十五至七十四歲民眾均可洽詢所在地衛生局，免費接受幽門螺旋桿菌檢測。

吳昭軍表示，國健署正與各醫療院所合作，建立篩檢、確診模式及流程，預計明年起正式上路，符合年齡資格者，終身一次糞便抗原檢測胃幽門螺旋桿菌，每年將投入二億元經費。