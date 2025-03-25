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3月媽祖遶境 醫師教保健4重點

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
遶境時長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，可能造成身體負擔，信眾進香前應做好準備。圖／讀者提供
遶境時長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，可能造成身體負擔，信眾進香前應做好準備。圖／讀者提供

三月瘋媽祖，許多媽祖遶境活動即將展開，台中慈濟醫院家醫科主任林佳佳提醒，長途步行、日夜作息顛倒和人潮環境，可能造成身體負擔。信眾進香前應做好萬全準備，包括徒步保護、應對氣候、防護呼吸道和飲食安全等4大健康重點，平安完成信仰之旅。

林佳佳觀察歷年信眾進香情形發現，長時間徒步容易導致足部水泡、肌肉受傷、關節疼痛，建議信眾應穿舒適透氣襪子和鞋子，鞋底避免過硬或過於磨損，可在腳底與小腿使用肌貼或穿護膝，能減輕徒步負擔。若腳底起水泡，切勿直接剝除，應以酒精或生理食鹽水消毒再蓋上紗布，減少摩擦和細菌感染。

進香距離和時間都不短，日夜交替氣溫變化大，容易中暑或保暖不夠，林佳佳指出，白天曝曬時間長，需適時到陰涼處休息，每小時補充適量水分，避免脫水，建議搭配運動飲料補充電解質，預防低血糖與體力透支。農曆三月夜間溫度仍偏低，信眾應準備防風外套，適時添加衣物，防止受寒感冒或低溫症。

進香沿途燃放鞭炮、燒香等習俗，會使空氣煙霧瀰漫，林佳佳表示，煙霧中微粒易刺激呼吸道，過敏體質或氣喘病人可能會誘發咳嗽、呼吸困難等症狀，建議人人備好口罩隨時戴上，易過敏體質的信眾要攜帶抗過敏藥。

進香行程食宿環境不固定，衛生條件參差不齊，腸胃炎或病菌傳播風險較高，林佳佳強調，應隨身攜帶酒精或乾洗手液經常清潔，吃東西前務必採濕洗手方式，雙手確實清潔後再進食，減少病菌傳播機會。

進香陣容常見高齡或有慢性病的信徒參與，林佳佳表示，特別是有心血管疾病的人，長時間行走可能導致血壓升高，甚至引發心肌梗塞或中風，務必量力而為；慢性病人要隨身攜帶藥物並照醫囑服用，要避免行程影響服藥時間，如果出現頭暈、胸悶等不適症狀，應立即休息並就醫。

媽祖 慢性病 行程

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