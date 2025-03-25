健康主題館／主動脈剝離致死率逾5成 高血壓是主因

交通部前部長郭瑤琪驚傳主動脈剝離，昨天搶救不治，享壽69歲。這種心血管疾病極具致命危險性，台安醫院心臟內科暨心導管室主任林謂文表示，主動脈是聯絡到全身上下所有器官的重要主幹，一旦血管壁內膜破裂，血管內膜和中層被撕開，就會有「痛徹心扉」的撕裂性胸痛。

惡化很快 劇烈胸痛是預兆

天氣忽冷忽熱，容易誘發主動脈剝離等心血管疾病，尤其血壓高的病人容易出現主動脈剝離，好發在半夜和清晨。林謂文指出，若出現劇烈胸痛，前胸痛到後背，可能瞬間引發主動脈剝離、心肌梗塞、腦中風等，需要盡快診斷治療。血管結構僅靠血管外層支撐，容易繼續破裂，導致大出血或心包填塞；發病後每小時即增加1%死亡率，超過50%的病人在送達醫院24小時內死亡，致死率超過五成。

主動脈剝離往往來得又快又急，常以胸悶、胸痛、心悸、呼吸困難、冒冷汗、頭暈等症狀表現。林謂文提醒，主動脈剝離非常危急，有可能惡化非常快速，千萬不要忽略上述的警訊，如果發病當下沒有盡快就醫，若大量內出血，有很高的機率會在短時間內休克、死亡。

三高患者 勿讓血壓波動大

哪些人是主動脈剝離的高風險族群？林謂文表示，主動脈剝離兩大致病因素為高血壓、血管硬化，所以年紀較大、三高患者要特別注意血壓的波動。「控制血壓是關鍵，若血壓波動大，愈容易讓脆弱的血管破裂。」高血壓患者務必規律服用降血壓藥物，並均衡飲食、規律運動，保養心血管彈性。最近氣候日夜溫差大，民眾更要注意適時禦寒保暖，尤其早上天冷要盡量避免外出。

輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞表示，預防主動脈剝離，第一要件是控制血壓，維持穩定正向的心情，讓心跳、血壓都保持正常。其次是要有充足的睡眠，睡眠跟血管硬化有很大的關係，年輕族群經常熬夜，是發生急性主動脈剝離的危險因素之一，建議早睡改善睡眠品質。