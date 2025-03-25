高額自費、偏鄉路遠 癌患2大痛點

局部晚期肺癌的治療相對複雜，病患不僅面臨生存考驗，還需承擔沉重的醫療費用。台大醫院雲林分院胸腔醫學中心主任陳崇裕、癌症希望基金會副執行長嚴必文皆表示，肺癌的自費負擔是全癌之最，局部晚期肺癌病患面對高復發風險，但一線健保用藥選擇及療效都很有限，政府應以病人最佳利益為出發點，盡快補齊用藥缺口，讓病人有重回職場的機會。

嚴必文分析，治療技術日新月異，健保給付卻未跟上，根據國民醫療保健支出統計資訊，病患的自費比率已從過去的二成四攀升至四成，從該基金會調查可知，逾兩成的肺癌患者自費超過百萬，標靶與免疫療法負擔尤重。此外，根據癌症希望基金會的服務經驗，部分肺癌患者在治療後有重返職場的需求，推估是為了賺錢以支付後續龐大醫藥費。

陳崇裕以位處的雲林為例指出，偏鄉交通也是患者常面臨的治療困境，會影響病人化放療意願，若病患居住於雲林麥寮區，騎機車到醫院要花兩小時，在接受放射治療後，再騎兩小時機車回家，就很容易放棄治療，因此，在治療上就需要視病患狀況而定，彈性調整化放療搭配時程，增加病患治療意願，有調查指出，住家距離醫院越遠，死亡率越高，期盼政府可以有通盤性的考量，讓病患獲得更多治療動力。

為了讓健保可以長久經營，癌症希望基金會也提出「健保改革」、「成立癌症藥品基金」與「商保補位健保」等三大建議，以「健保改革」來說，建議應調整給付標準，讓局部晚期肺癌病患能在最適當時刻接受標靶與免疫療法，避免病情惡化。對於「成立癌症藥品基金」及「商保補位健保」，都是希望可以建立透明機制，並讓民眾更有效規畫健康保障，以減少對健保過度依賴。