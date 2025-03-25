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去年逾6千人結核病 醫師憂抗藥性

聯合報／ 記者沈能元／台北報導

肺結核是世界死亡率最高的傳染性疾病之一，國內結核病患者中，年逾六十五歲者達六成四，研究發現，六十五歲以上長者罹患結核病，一年內死亡率達三成以上。三月廿四日為世界結核病日，疾管署推廣「潛伏結核感染」（LTBI）檢驗，讓高風險族群在未發病前即能接受治療。

疾管署最新統計，去年結核病新案發生率預估為每十萬人口廿七例，共六二二二人感染，相較二○○五年每十萬人口七十三例、一萬六四七二人，累積降幅達百分之六十三。

儘管罹病人數下降，但結核病抗藥性問題日趨嚴重，台北醫學大學附設醫院胸腔內科主治醫師周百謙表示，肺結核不易根治，結核桿菌如長期躲藏在肺部組織，在持續接受藥物培養下，就可能形成抗藥性，治療更為棘手。臨床曾收治一名廿多歲感染抗藥性肺結核患者，應遭同樣具有抗藥性肺結核患者所感染。

衛福部結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源表示，結核病患者即使完治，其肺部仍是留下傷害，「這個不是船過水無痕，而是船過必留下痕跡」，肺功能變差，嚴重影響日常生活。

在結核病防治上，以「風險族群潛伏結核感染」為防治重點，王振源表示，這代表體內感染結核菌，若未妥善治療，恐將發病，成為結核病。風險族群包括，結核病人的接觸者、免疫功能不佳者，及山地原鄉民眾、照護機構住民，糖尿病、洗腎、慢性阻塞性肺病的具共病者等。

疾管署昨與廿二縣市衛生局共同宣導潛LTBI檢驗與治療重要性，署長莊人祥表示，即日起至五月廿四日，針對曾有結核病接觸史，或曾被通知應檢驗，但未完成檢驗者，可向各地衛生局報名免費LTBI檢驗及治療，名額共一萬三二四人。

患者 結核病 肺結核

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