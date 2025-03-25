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清明連假估4月4日最塞 90條國道客運6折

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

今年清明連假從四月三日至四月六日，公路局預估省道易壅塞路段包含蘇花公路及南迴路段等共十六處，四月四日上午將是連假車潮尖峰；為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，連假前一天將推出多項優惠，包含九十條中長途國道客運享六折優惠。

高公局指出，預估連假車潮自四月二日下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在四月三日至四月四日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於四月三日至四月五日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從四月五日下午開始至四月六日。

為鼓勵民眾多搭乘大眾運輸，清明連假前一天推出九十條中長途國道客運享六折優惠，搭乘高鐵、台鐵或國道客運於十小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠；指定幸福巴士免費優惠。

公路局預測省道易壅塞路段，如台九線蘇花公路及南迴公路、台一線水底寮至楓港路段及台六十一線鳳鼻至香山路段、竹南至玄寶大橋路段及中彰大橋等、以及銜接高速公路的路段如台六十四線、台六十五線、台七十四線、台八十六線、台八十八線快速公路及台十八線銜接各國道交流道等。

國道客運 車潮 連假

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