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老人增加 民團盼攝護腺癌納癌篩

聯合報／ 記者沈能元／台北報導
我國於二○一○年實施乳癌公費篩檢，二○二四年共有九十一萬一千多名女性接受篩檢，陽追率超過百分之九十三，早期發現及治療，大幅減少悲劇發生。圖／台東縣衛生局提供
我國於二○一○年實施乳癌公費篩檢，二○二四年共有九十一萬一千多名女性接受篩檢，陽追率超過百分之九十三，早期發現及治療，大幅減少悲劇發生。圖／台東縣衛生局提供

衛福部推行成人癌篩，成效斐然，癌症希望基金會表示，隨著老年人口增加，建議將攝護腺癌納入下一階段癌篩重點，目前攝護腺特定抗原（PSA）具有一定精準度，適用於五十歲以上且有攝護腺癌家族史的男性。

台灣癌症基金會醫療副執行長張家崙表示，目前成人癌篩中，以肺癌最為重要，因肺癌患者早已不僅限於老菸槍，與空汙、家族史等因素有關，衛福部開放公費低劑量電腦斷層篩檢，呼籲符合資格者踴躍接受篩檢。

至於乳癌篩檢，去年乳癌公費篩檢人數達九十一點六萬人，陽追率更是高達百分之九十三點六二，絕大部分陽性個案均接受進一步切片檢查，如在初期確診，大幅提高治癒率。

公費成人癌篩還可納入哪些癌症？張家崙建議，可考慮胰臟癌、肝癌、膽道癌，其中以肝癌、膽道癌更為適合，透過超音波就可發現早期異狀，且操作簡易。B、C型肝炎帶原者篩檢人數愈來愈多，如果換成超音波檢測肝癌，所需經費應該不多，又可早期發現、早期治療。

「攝護腺癌應可納入政府癌症篩檢項目。」癌症希望基金會副執行長嚴必文表示，美國癌症協會早已推薦男性攝護腺癌篩檢，透過攝護腺特定抗原（PSA）來評估具有攝護腺癌家族史的五十歲以上男性罹癌風險，具有一定精準度。不過，PSA篩檢偽陽性較高，如檢測數值異常，還需進一步檢查，予以確認。

如何提升民眾癌篩意願？張家崙表示，現行癌篩規定，符合資格者需至醫療院所登記，建議政府設立開放普及性高的平台或網站，讓民眾線上登記，簡化行政程序，有助提升癌症篩檢人數。

攝護腺癌 癌症

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