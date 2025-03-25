AI無人機巡海岸 年清582噸垃圾

環境部去年運用無人機結合人工智慧影像辨識技術，成功辨識並通報及清理各類廢棄物，總量超過五八二公噸，且ＡＩ在每個海岸帶自動辨識廢棄物所占面積、找出髒亂位置等通報可在一天內完成，大幅縮短工作時間提升海岸清潔程度監測效率。

環境管理署昨舉辦記者會，環境衛生組長魏文宜表示，台灣擁有綿延一九九○公里的海岸線，但受地形限制難以完全依賴人力巡查，因此導入無人機空拍技術，每次飛行精準檢視長達兩公里的海岸範圍。

運用ＡＩ影像辨識技術和空拍影像拼接處理後，ＡＩ自動辨識廢棄物所占面積、找出髒亂位置進行通報，整體約在一天內完成，相較過去平均一個海岸帶約需一周時間，海岸清潔程度監測效率大大提升。

環管署統計，二○二四年執行十五趟無人機飛行，拍攝五七二六張空拍影像，並完成海岸帶拼接，共辨識四七萬七六三○平方公尺廢棄物面積，辨識率逾八成；另通報廿二件海岸髒亂情形，清理五八二公噸海岸廢棄物。

另環境部最新一一三年向海致敬執行成果書面報告指出，去年第一、二季最易累積海洋廢棄物海岸段皆為嘉義縣好美寮，第三、四季分別為雲林縣六輕北側和嘉義縣壽島。

分析垃圾類別，去年以生活垃圾與遊憩行為垃圾居多，如寶特瓶、吸管、免洗餐具、鐵鋁罐、塑膠提袋等，比率達百分之七十五；其次為漁業與休閒釣魚垃圾，含釣魚用具、漁業浮球、漁網、繩子等，占百分之十七點五。