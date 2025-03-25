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健康你我他／早餐食材擺拍 當早安圖靈感
3C手機網路無遠弗屆，不僅縮短人與人的距離，也實現天涯若比鄰之不可能任務，每天清晨打開手機各式早安圖傳來，多半是優美的花鳥風景或人物，加上祝福文字或諍言叮嚀，振奮人心也倍感溫馨，日復一日制式早安圖立意雖佳，但久了恐缺乏新鮮感。欣見三月徵文主題為「我的早安圖」，興起我來野人獻曝一番。
雖然兒孫齊全，外子和我臨老仍選擇兩人世界，期許養生保健安享天年，一日之計在於晨，早餐即成為兩老一日三餐重中之重，但一成不變之餐點食久勢必乏味，去年某日不經意用當天早餐食材擺盤拍照，沒想到竟有如畫作般，一時興起在照片上加註文字做成早安圖分享群組，意外受到親友熱烈鼓舞。
自此我便著魔似堅持每日一圖分享家人與親友，作品靈感取決於當日食材種類與變化，剛開始是仿若幼兒塗鴉的童趣版極簡早安圖，隨著如湧泉般源源不斷思緒，半年來從無心插柳數分鐘完成之簡易早安圖，做到柳成蔭數十件，每件耗費五、六小時方能完成的精心早安圖，至今已完成近百件。
製作時久站辛苦自不在話下，但每日靜待觀看我天馬行空早安圖之親友與日俱增，好評不斷、讚聲連連之加油鼓勵，即給足我繼續創作之動力。
人生難料，一盤早安圖竟意外激起撫慰人心、皆大歡喜之漣漪，真是始料未及也。
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