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彰化成美公堂清明連假系列活動 12歲以下兒童免費入園

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣永靖鄉成美公堂適逢創建140周年，配合清明連假的兒童節舉辦系列活動，包括親子漢服體驗。圖／成美文化園提供
彰化縣永靖鄉成美公堂適逢創建140周年，配合清明連假的兒童節舉辦系列活動，包括親子漢服體驗。圖／成美文化園提供

彰化縣歷史建築成美公堂創立140年，成美文化園結合兒童節，在連明連假期間舉辦以童玩為主題的系列活動，12歲以下兒童免費入園，參加親子闖關有獎品，另有44個展間組成的「百年常民生活博物館」可供參觀古早台灣常民生活。

成美公堂座落彰化縣永靖鄉成美文化園，魏家兄弟集資修繕，曾獲文化部歷史建築評鑑優良獎。今年適逢成立140周年，4月3日至4月6日清明連假舉辦慶祝活動，三大亮點包括童玩聚落、百年常民生活博物館、DIY手作體驗課程。

成美文化園執行長章嘉和今表示，兒童節連假活動期間除了12歲以下兒童免費入園，只要到松柏軒景觀餐廳用餐，每套兒童餐均贈送1支價值百元的飄漆扇。

成美公堂是始建於1885年，今年140歲，園內建築與景觀記載著橫跨三個世紀的歷史故事。清明連假以童玩為主題，有各式復古玩具供兒童免費玩，親子闖關可抽獎品，獎品包含飄漆扇體驗、羅黏香彩繪等多項DIY手作體驗，還有小植栽、祈福木牌等獎品。每名入園兒童都可獲獎品。

成美公堂44間展間規畫不同主題，布置成百年常民生活博物館，參觀民眾步入其間沉浸式體驗古早台灣生活，融入禮、樂、射、御、書、數等「六藝展間」有玩具給孩子玩；連假期間特別舉辦親子漢服體驗優惠價，千元有找親子穿漢服漫遊園區拍照。

歷史建築 親子 連假

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