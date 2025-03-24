廚師組隊赴星參賽 林佳龍授旗勉讓台灣隊閃耀國際

外交部長林佳龍今天授旗台灣廚藝美食協會，祝福台灣代表隊赴新加坡比賽旗開得勝，並勉勵讓「Team Taiwan」的名聲閃耀於國際，並使國際友人對台灣的飲食文化回味無窮，進而把世界帶來台灣。

外交部晚間發布新聞稿指出，台灣廚藝美食協會將於4月6日至13日組隊赴新加坡參加「2025新加坡國際廚藝挑戰賽」，外交部今天舉辦授旗儀式，由外交部長林佳龍授旗予代表隊，並預祝全體選手赴新加坡參賽旗開得勝、圓滿順利。

林佳龍致詞時表示，「美食外交」及「文化外交」是台灣「總合外交」重要的一環。寶島台灣承載著多元的文化，以及富饒的物產，期盼代表隊透過精湛的廚藝，以及傳承與創新的精神為國爭光，發揮「人人都是外交官」的精神，讓「Team Taiwan」的名聲閃耀於國際，並使國際友人對台灣的飲食文化回味無窮，進而把世界帶來台灣。

台灣廚藝美食協會理事長王志文說，感謝外交部的勉勵及支持，代表隊將秉持推動美食外交及文化外交的使命，勇往前行為台灣爭取榮耀，讓台灣在國際舞台上發光發亮。

外交部說明，2025 新加坡國際廚藝挑戰賽是由世界廚師聯合會主辦的兩年一度國際級賽事，台灣廚藝美食協會將與其他8個國家代表隊競爭，並向世界行銷台灣飲食文化軟實力。