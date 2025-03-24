曾與結核病接觸者快來抽血 可參加「月月抽」500元禮券

結核病透過空氣飛沫傳染，有些人得病卻無症狀。宜蘭縣衛生局推廣結核病認知，提供待追溯的結核病接觸者或自認曾經與結核病接觸者的民眾，免費抽血，符合資格且抽血的前200名可參加全國抽獎，疾管署會送出全國450名中獎者全聯禮券500元，還有氣炸鍋及除濕機等獎。

衛生局表示，活動即日起至5月24日，符合上述兩項資格民眾可前往縣內12鄉鎮市衛生所參與抽血檢驗，填寫資料就有抽獎機會，4/15、5/15、6/15、7/15「月月抽」，這次沒中，下個月還有機會，疾病管制署會致電通知中獎者。

宜蘭縣結核病發生率從2005年每十萬人口78.1人，已逐年下降到2023年的每十萬人口28.9人，降幅達62.9%，但仍高於全國的每十萬人口28.2人。

今天是世界結核病日，縣衛生局推廣結核病及潛伏結核病感染認知，局長徐迺維表示，結核病是透過空氣與飛沫傳染，常見症狀咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠及食慾不振，若出現長期咳嗽達2周以上，應立即做X光檢查，萬一感染結核病，只要按時服藥6至9個月即可治癒。

徐迺維說，一般人受到結核菌感染後約5%至10%機會發病，當身體免疫力足夠，還可以維持在未發病狀態，稱為「潛伏結核感染」，沒有症狀，也不具傳染性；但是免疫力低下時，就可能發病成為結核病，並造成傳播。