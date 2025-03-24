聽新聞
0:00 / 0:00
曾與結核病接觸者快來抽血 可參加「月月抽」500元禮券
結核病透過空氣飛沫傳染，有些人得病卻無症狀。宜蘭縣衛生局推廣結核病認知，提供待追溯的結核病接觸者或自認曾經與結核病接觸者的民眾，免費抽血，符合資格且抽血的前200名可參加全國抽獎，疾管署會送出全國450名中獎者全聯禮券500元，還有氣炸鍋及除濕機等獎。
衛生局表示，活動即日起至5月24日，符合上述兩項資格民眾可前往縣內12鄉鎮市衛生所參與抽血檢驗，填寫資料就有抽獎機會，4/15、5/15、6/15、7/15「月月抽」，這次沒中，下個月還有機會，疾病管制署會致電通知中獎者。
宜蘭縣結核病發生率從2005年每十萬人口78.1人，已逐年下降到2023年的每十萬人口28.9人，降幅達62.9%，但仍高於全國的每十萬人口28.2人。
今天是世界結核病日，縣衛生局推廣結核病及潛伏結核病感染認知，局長徐迺維表示，結核病是透過空氣與飛沫傳染，常見症狀咳嗽、胸痛、體重減輕、倦怠及食慾不振，若出現長期咳嗽達2周以上，應立即做X光檢查，萬一感染結核病，只要按時服藥6至9個月即可治癒。
徐迺維說，一般人受到結核菌感染後約5%至10%機會發病，當身體免疫力足夠，還可以維持在未發病狀態，稱為「潛伏結核感染」，沒有症狀，也不具傳染性；但是免疫力低下時，就可能發病成為結核病，並造成傳播。
宜蘭縣配合疾病管制署擴大潛伏結核感染檢驗及治療對象，除了現有結核病接觸者外，並提供原民鄉、長照機構、矯正機關、新住民及具共病者等高風險族群進行抽血檢驗，發現陽性個案也會及早轉介到醫療院所治療。民眾若有相關疑問，可洽詢1922傳染病防治專線或03-9357011防疫專線諮詢。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言