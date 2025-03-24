第一屆「河川希望工程獎」名單出爐 為台灣找「溪」望
由台灣河溪網協會、荒野保護協會共同舉辦的2024年首屆「台灣河川希望工程獎」頒獎典禮暨「台灣河川復育論壇」，昨天（23日）公布5件希望工程獎、2件失望工程案例，目的是為台灣河川復育點燈開路，找到新「溪」望。
台灣河溪網協會理事長廖桂賢表示，台灣河川希望工程獎與失望工程名單的誕生，奠基於該協會自2019至2023年舉辦的「金蘋果／爛蘋果獎」經驗，當時是為監督前瞻水環境建設中「全國水環境改善計畫」的實行結果，但相關計畫即將結束，台灣仍有大量河溪相關工程持續進行，將持續倡議河川工程轉型，朝向生態友善或生態復育方向發展。
廖桂賢指出，過去台灣河川被嚴重的水泥化，可能是為了防災、取水等社會目的，但希望工程想要看到的是生態面的改善，在兼顧生態環境的同時也能達到社會目的，使河川恢復健康。
她以榮獲水患治理類特優獎的種瓜坑溪為例，這是全國第一個由私人地主主動發起的河川復育案例，藉由拆除高聳的護岸，讓溪流自由氾濫至地主土地，並進行小型洪氾平原復育，有助於減輕下游的水災風險，就是採用增益自然而非損害自然的方式來回應社會挑戰。
台灣河溪網協會秘書長鄒明軒重申，提出台灣河川失敗工程名單，並非要指責特定的單位或執行團體，而是要凸顯其背後所存在的治理問題。
以南投縣草屯的烏溪雙冬堤防維修改善工程為例，主辦機關缺乏完善評估規劃，堆置大量工程棄土於烏溪河道，結果導致石虎棲地縮減、一級保育類巴氏銀鮈族群減少。鄒明軒說，這種忽視河川特性和棲地保育的作法，揭示了「環評制度瑕疵」、「生態檢核認定」及「河川管理漏洞」等三大關鍵課題。
河川不僅是洪水的通道，更是孕育生物多樣性的生態廊道。台灣河溪網呼籲河川管理單位應以「河川環境守護者」自居，落實生態檢核，避免將國家建設進度壓力轉嫁至河川。
成功大學水利及海洋工程學系教授王筱雯指出，河川復育是整合河相、水文、生態、景觀等領域，以恢復河溪系統功能。台灣面臨的展望與挑戰，包括：傳統工程設計標準與設計壽命的重新檢視、傳統生態知識與在地智慧的汲取等，以幫助恢復人類及自然之間的健康關係。
2024年第一屆「台灣河川希望工程獎」名單：
一、環境營造類
1.特優獎：恢復河川生命力--景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程
2.優質獎：竹溪水岸改善及環境營造
二、水患治理類
3. 特優獎：種瓜坑野溪復育工程
三、水利設施改善類
4. 特優獎：田寮洋一二三圳取水設施更新改善工程
5. 優質獎：讓河自然地流，魚兒自由地游--秀巒降壩首部曲
2024年第一屆「台灣河川失望工程名單」
1. 烏溪雙冬堤防維修改善工程
2. 五十溪野溪坑溝災害復建工程
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