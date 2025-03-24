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陶晶瑩、邱勝翊任公益大使 力挺近貧弱勢學子

中央社／ 台北24日電
陶晶瑩(左)和王子邱勝翊出席公益記者會。圖／普仁青年關懷基金會提供
陶晶瑩(左)和王子邱勝翊出席公益記者會。圖／普仁青年關懷基金會提供

普仁青年關懷基金會表示，因應近年疫情與通膨影響，普仁今年決定提高近貧學子的每月助學金，並邀藝人陶晶瑩與邱勝翊擔任公益大使，呼籲大眾一起成為近貧學子生命中的陽光。

普仁青年關懷基金會今天發布新聞稿指出，隨著國內經濟成長率持續下降，貧富差距逐年擴大，根據主計總處資料，家庭貧富差距已擴大至66.9倍，在大環境影響下，身處弱勢的近貧家庭，處境只會更險峻。

致力於關懷近貧弱勢學子的普仁基金會，長期提供必要的經濟扶助、陪伴引導與教育資源等協助給近貧弱勢學子。

普仁基金會提到，近年面對疫情與通膨影響，對近貧家庭的孩子來說，更是雪上加霜，為穩住孩子們的未來，普仁今年提高近貧學子的每月助學金，讓孩子的支援不中斷，但也讓基金會面臨前所未有的財務挑戰，每年將新增約新台幣1000萬元的財務缺口。

普仁基金會也邀請藝人陶晶瑩與邱勝翊（王子） 續任普仁基金會2025年度公益代言人，分別象徵「圓夢大太陽」與「勇氣大太陽」，希望透過募款計畫、公益活動及社群倡議，呼籲大眾一起成為近貧學子生命中的陽光，為他們帶來改變的機會。

陶晶瑩認為，「教育是改變人生的關鍵」，每個孩子都應擁有平等的學習機會，她很榮幸再次為普仁基金會代言，與大家一起關心孩子們的未來。

邱勝翊分享，這是值得每個人參與的公益行動，無論捐款還是關注，都能幫助孩子們有勇氣克服困難，走向更光明的未來。

公益活動 疫情 財務 陶晶瑩

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