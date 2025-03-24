接住慢飛天使 重點聯評醫院不得拒掛縮短評估等待

接住慢飛天使，教團呼籲擴大早療資源量能，縮短評估與療育等待期。據衛福部統計，通報與療育服務量漸增，盼以要求重點聯評醫院不得拒絕掛號等，減少延誤黃金療育期。

衛生福利部國民健康署參考國內外專家建議，建立兒童發展篩檢模式，自2024年7月1日起，針對未滿7歲兒童新增6次兒童發展篩檢服務。家長可依篩檢服務補助時程，帶孩子到住家附近院所接受服務，若發現兒童疑似發展遲緩，進一步到發展聯合評估中心，及早療育。

根據衛福部統計，台灣早療通報個案，從2017年的2萬3535人，增加到2024年的3萬9145人；療育服務人數則由2017年的2萬967人增加到2萬4501人，服務人次更由4萬1755人次增加到6萬1024人次。

療育量能部分，國教行動聯盟宣稱2024年僅增加1483人。衛福部社會及家庭署副署長張美美今天告訴中央社記者，這是由2024年與2023年療育人數相減計算，是反映使用人數增加狀況，而非服務量能。

面對國教盟指出，早療聯合評估要排隊，進入療育服務還要再等，家長發現孩童疑似遲緩後，第1年就進入療育服務幾乎不太可能。作為篩檢與聯評主管機關，國健署婦幼健康組長林宇旋指出，兒童發展聯合評估中心從52家增至88家，其中有10家重點聯評醫院。

林宇旋解釋，接受補助的10家重點聯評醫院不能限制聯合評估掛號名額，必須讓疑似發展遲緩兒童在被發現有疑慮後的6週內掛號成功，初評者30天內獲得報告書。現階段聯評量能確實提升，改善供不應求問題，將持續掌握各地評估供需，適時擴大布建。

雖然兒童發展聯合評估中心增加，讓排不進掛號問題被解決，但即使掛號成功也未必能得到評估。有家長分享，家中3歲大孩子被老師發現疑似有發展異狀，建議到大醫院接受評估，掛號成功後，卻被醫師「退貨」。

面對家長質疑政府投入資源過少，導致醫師將評估量能留給較嚴重孩子。林宇旋表示，尊重醫師專業判斷，會再了解類似狀況發生原因，承諾只要發現有必要改善的環節，一定會儘速調整模式，避免父母與孩子歷經波折才取得評估結果。

張美美表示，在接獲疑似早療個案通報後，各縣市政府社政單位會在7到30天內介入，若評估孩子確實需要進一步醫學評估，就會轉介至兒童發展聯合評估單位。不過部分孩子其實只要透過父母改變跟孩子互動方式、增加孩子刺激，即可改善；有些孩子則需要語言治療、物理治療等進一步療育。

張美美說明，因此通報個案本來就不一定等於療育人數。至於聯評後到開始療育等待時間較長問題，她表示，過往在召開相關會議時，家長團體多提及聯評等待時間較長，較無提到有療育需排隊的狀況。