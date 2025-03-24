1周溫差逾10度！周四高溫34度 周五變天雷雨炸2地

周四前各地大致晴到多雲，且溫度逐日攀升，中央氣象署預報員張承傳表示，預估周四最高溫上看34度，周五變天，北東率先降溫氣溫驟降逾10度，高溫降到22至23度，周六至下周一持續受冷空影響，最低溫將至14度，雖下周二起冷氣團減弱，但持續受華南水氣影響，下周四清明連假首日仍為濕冷的天氣。

另外，北部近日乾燥，22日雙北相對濕度僅8％，破1985年4月24日、40年來最低歷史紀錄，民眾哀號「狂被靜電電到」。張承傳表示，最低濕度時間已過，昨天濕度已逐漸上升，今天台北站中午相對濕度為25％，周三、周四將有西風，帶來暖溼空氣，相對濕度會更高。

過去受限儀器精密程度，低濕度較難量測，對於今年3月22日雙北相對濕度8％是否列入正式紀錄，張承傳說，由於儀器關係，相對濕度若低於20％，其誤差值會比較大，因此前天8％並不會列入正式紀錄。

針對未來1周天氣狀況，張承傳說，明天至周四（25至27日）各地大致晴到多雲，其中周四西半部高溫可到31至33度，南部高溫則上看34度，東部29、30度，而周四因西南風較強緣故，台東可能出現33度高溫。

周五（28日）開始變天，鋒面通過，冷空氣南下，其強度可能是東北季風或大陸冷氣團，北部、東北部率先轉冷，溫度瞬間下降10度，北部高溫降到22、23度，其他地區影響還不明顯，中部28度，南部仍有32度，花東27至29度。

周六至下周一（29至31日）持續受冷空氣影響，北部氣溫持續下降，高溫降到18、19度，中部也明顯轉冷，高溫降到23、24度，南部27至29度，東部20至22度，東南部24、25度；低溫部分，北部降到14、15度，中南部16、17度，花東17至19度。

下周二（4月1日）冷氣團強度雖稍微減弱，但因華南水氣影響，仍為濕冷的天氣，回溫狀況不明顯，下周四（4月3日）清明連假首日仍是偏濕冷的天氣，而連假期間的天氣狀況還需進一步觀察。

降雨部分，張承傳指出，周四前各地晴到多雲，僅台東、恆春半島有零星短暫降雨，周四後中南部山區有零星降雨；周五鋒面通過、冷空氣南下，北部、基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區有局部短暫陣雨。

周六至下周一持續受冷空氣影響，加上華南雲雨區東移，雨區擴大，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣；下周二仍受華南水氣影響，各地多為濕冷的天氣。