年輕妹子穿得少... 台中某醫院春酒訊息惹議 醫院回應了
網路Dcard論壇有人截圖發文，台中某醫院日前單位自辦春酒，主辦人在公告活動訊息中，服裝部分備註「沒限制，如果年輕妹子穿得少，主任們會比較開心。」內容引起討論，有人質疑是叫年輕護理人員穿清涼點參加。該醫院今天回應，當天沒有發生任何讓同仁感受不舒服的言語，春酒現場也沒有所謂「穿得少」。
網路有人留言「怎麼不請酒店小姐讓主任們更開心？」、「真噁心！」主辦部門主管也在網路留言說，過往活動都有dress code（服裝規定），所以會另外說明；他強調，從未對同仁有任何逾越的行為，內容被轉了幾手變質，「被炎上只能認了。」
該醫院今天向該單位醫護人員詢問，護理師都說當天沒有發生任何讓同仁感受不舒服的言語，春酒活動也並沒有所謂「穿得少」；醫院也公布當天春酒照片，眾人都穿著體面正式衣著參加。
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