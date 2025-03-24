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2024最易累積海廢 雲嘉3海岸段入榜

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
全國國際淨灘行動（ICC）監測調查成果顯示，以「生活垃圾與遊憩行為」垃圾數量最多，占74.9%，包含寶特瓶等塑膠容器類、吸管等外帶飲料免洗餐具、塑膠袋及其他材質容器等。聯合報系資料照片
全國國際淨灘行動（ICC）監測調查成果顯示，以「生活垃圾與遊憩行為」垃圾數量最多，占74.9%，包含寶特瓶等塑膠容器類、吸管等外帶飲料免洗餐具、塑膠袋及其他材質容器等。聯合報系資料照片

根據環境部最新「2024年向海致敬執行成果書面報告」指出，去年整年度最易累積海洋廢棄物海岸段包含嘉義縣好美寮、雲林縣六輕北側及嘉義縣壽島3處；至於海洋廢棄物類別，仍以廢塑膠如寶特瓶、吸管、免洗餐具、塑膠袋等為多。

行政院於2020年核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫（2020-2023）」，明確界定海岸權管單位，盤點各部會在海岸清理及源頭管理的工作，並建立「定期清」「立即清」「緊急清」三清理機制。為延續此政策，行政院於112年核定「向海致敬-海岸清潔維護計畫（204-2027）」，由環境部統籌9部會、15機關，攜手地方政府推動海岸清理與源頭管理工作。

環境部最新「2024年向海致敬執行成果書面報告」指出，全國國際淨灘行動（ICC）監測調查成果顯示，以「生活垃圾與遊憩行為」垃圾數量最多，占74.9%，包含寶特瓶等塑膠容器類、吸管等外帶飲料免洗餐具、塑膠袋及其他材質容器等；其次為「漁業與休閒釣魚」垃圾數量，占17.5%，包含漁業浮球、浮筒、漁船防碰墊、漁網與繩子、釣魚用具等，可見海岸廢棄物多來自民生垃圾及漁業活動。

此外，2024年第1、2季最易累積海洋廢棄物海岸段均為嘉義縣好美寮，第3、4季分別為雲林縣六輕北側和嘉義縣壽島，海廢以竹木類、寶特瓶、保麗龍、漁業廢棄物為主。

另環管署統計，海岸廢棄物自2019年1萬4870件降至2024年6153件，海岸廢棄物已減少6成。

嘉義 廢棄物 環境部

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