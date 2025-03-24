知名溫體牛火鍋店遭控食物中毒 北市衛生局將前往稽查

台北市中山區一家溫體牛火鍋店遭網友指控，日前前往用餐後出現上吐下瀉，掛急診經診斷為急性腸胃炎，懷疑食物中毒，並通報衛生局。衛生局表示將派員前往稽查。店家則強調，食材都按規範處理，目前已自主將食材送驗，第一時間也致電關心，報告出爐前，願全額退費並負責顧客看診相關費用。

有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，但用餐後女友於凌晨開始瘋狂嘔吐加腸絞痛，痛到全身發抖、臉色慘白，他自己清晨也突然噁心，吐到跪在馬桶前全身冒冷汗，只好趕快去急診，懷疑是此餐廳導致食物中毒。

網友表示，經醫院診斷結果為急性腸胃炎，他一早打電話給店家沒人接，一直到晚上對方才回撥給他，卻稱要先做食物化驗，確定是不是他們的問題，讓該網友怒批，「人都吐到掛急診了，你們還在演CSI？」目前已經通報台北市衛生局，並提出消保官申訴。

衛生局表示，由於業者今天店休，將於營業時間前往稽查，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，若有缺失將要求限期改善，期屆複查如仍不符規定依違反「食安法」處6萬至2億元罰鍰。