快訊

世界看到台灣！金秀賢來台「可能班機」曝光 櫻花季主辦回應了

口誤還是提前預告？ 郭智輝稱「任內漲2次電價」 經濟部急澄清

聽新聞
0:00 / 0:00

知名溫體牛火鍋店遭控食物中毒 北市衛生局將前往稽查

聯合報／ 記者洪子凱／台北即時報導
有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，餐後卻出現上吐下瀉疑似食物中毒。圖／截至Threads「will5nieh」帳號
有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，餐後卻出現上吐下瀉疑似食物中毒。圖／截至Threads「will5nieh」帳號

台北市中山區一家溫體牛火鍋店遭網友指控，日前前往用餐後出現上吐下瀉，掛急診經診斷為急性腸胃炎，懷疑食物中毒，並通報衛生局。衛生局表示將派員前往稽查。店家則強調，食材都按規範處理，目前已自主將食材送驗，第一時間也致電關心，報告出爐前，願全額退費並負責顧客看診相關費用。

有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，但用餐後女友於凌晨開始瘋狂嘔吐加腸絞痛，痛到全身發抖、臉色慘白，他自己清晨也突然噁心，吐到跪在馬桶前全身冒冷汗，只好趕快去急診，懷疑是此餐廳導致食物中毒。

網友表示，經醫院診斷結果為急性腸胃炎，他一早打電話給店家沒人接，一直到晚上對方才回撥給他，卻稱要先做食物化驗，確定是不是他們的問題，讓該網友怒批，「人都吐到掛急診了，你們還在演CSI？」目前已經通報台北市衛生局，並提出消保官申訴。

衛生局表示，由於業者今天店休，將於營業時間前往稽查，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，若有缺失將要求限期改善，期屆複查如仍不符規定依違反「食安法」處6萬至2億元罰鍰。

店家則表示，食品的處理方式都按照平常出餐SOP、衛生安全規範，得知用餐後有顧客身體不適已表達慰問，也致電給當天其他用餐客人，目前未有其他客人出現類似狀況，並自主將食品送驗，報告大約7至10天報告會出爐，報告出來前願主動全額退費並負責顧客看診相關費用，雙方還在協商中。

有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，餐後卻出現上吐下瀉疑似食物中毒。圖／截至Threads「will5nieh」帳號
有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，餐後卻出現上吐下瀉疑似食物中毒。圖／截至Threads「will5nieh」帳號
有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，餐後卻出現上吐下瀉疑似食物中毒。圖／截至Threads「will5nieh」帳號
有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，餐後卻出現上吐下瀉疑似食物中毒。圖／截至Threads「will5nieh」帳號

衛生局 食物中毒

延伸閱讀

溫體牛火鍋店遭指釀食物中毒 北市衛生局將稽查

涮樂和牛羅東店疑食物中毒吃完上吐下瀉 衛生局通報暴增至63人

相關新聞

1周溫差逾10度！周四高溫34度 周五變天雷雨炸2地

周四前各地大致晴到多雲，且溫度逐日攀升，中央氣象署預報員張承傳表示，預估周四最高溫上看34度，周五變天，北東率先降溫氣溫...

年輕妹子穿得少... 台中某醫院春酒訊息惹議 醫院回應了

網路Dcard論壇有人截圖發文，台中某醫院日前單位自辦春酒，主辦人在公告活動訊息中，服裝部分備註「沒限制，如果年輕妹子穿...

布拉瑞揚「我．我們」第二部曲 3/28起台中演出

由布拉瑞揚舞團推出的「我．我們」第二部曲，攜手金曲歌后阿爆ABAO、視覺藝術家磊勒丹，將於28日到30日在台中國家歌劇院...

2024最易累積海廢 雲嘉3海岸段入榜

根據環境部最新「2024年向海致敬執行成果書面報告」指出，去年整年度最易累積海洋廢棄物海岸段包含嘉義縣好美寮、雲林縣六輕...

知名溫體牛火鍋店遭控食物中毒 北市衛生局將前往稽查

台北市中山區一家溫體牛火鍋店遭網友指控，日前前往用餐後出現上吐下瀉，掛急診經診斷為急性腸胃炎，懷疑食物中毒，並通報衛生局...

影／手機就是車票！ 一卡通推TWQR乘車碼全國通用

一卡通與財金公司攜手，共同推動交通乘車碼支付標準化，今天在高雄捷運美麗島站舉辦「TWQR乘車碼」上線記者會，宣告智慧交通...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。