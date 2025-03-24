聽新聞
0:00 / 0:00
知名溫體牛火鍋店遭控食物中毒 北市衛生局將前往稽查
台北市中山區一家溫體牛火鍋店遭網友指控，日前前往用餐後出現上吐下瀉，掛急診經診斷為急性腸胃炎，懷疑食物中毒，並通報衛生局。衛生局表示將派員前往稽查。店家則強調，食材都按規範處理，目前已自主將食材送驗，第一時間也致電關心，報告出爐前，願全額退費並負責顧客看診相關費用。
有網友昨天在社群平台Threads上發文表示，自己與女友至台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，但用餐後女友於凌晨開始瘋狂嘔吐加腸絞痛，痛到全身發抖、臉色慘白，他自己清晨也突然噁心，吐到跪在馬桶前全身冒冷汗，只好趕快去急診，懷疑是此餐廳導致食物中毒。
網友表示，經醫院診斷結果為急性腸胃炎，他一早打電話給店家沒人接，一直到晚上對方才回撥給他，卻稱要先做食物化驗，確定是不是他們的問題，讓該網友怒批，「人都吐到掛急診了，你們還在演CSI？」目前已經通報台北市衛生局，並提出消保官申訴。
衛生局表示，由於業者今天店休，將於營業時間前往稽查，針對人員衛生、食材處理及作業場所衛生等稽查，若有缺失將要求限期改善，期屆複查如仍不符規定依違反「食安法」處6萬至2億元罰鍰。
店家則表示，食品的處理方式都按照平常出餐SOP、衛生安全規範，得知用餐後有顧客身體不適已表達慰問，也致電給當天其他用餐客人，目前未有其他客人出現類似狀況，並自主將食品送驗，報告大約7至10天報告會出爐，報告出來前願主動全額退費並負責顧客看診相關費用，雙方還在協商中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言