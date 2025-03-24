影／手機就是車票！ 一卡通推TWQR乘車碼全國通用

一卡通與財金公司攜手，共同推動交通乘車碼支付標準化，今天在高雄捷運美麗島站舉辦「TWQR乘車碼」上線記者會，宣告智慧交通時代的來臨，並開啟「TWQR乘車碼」一碼通行全台的嶄新里程碑，迎接「手機就是車票的一碼通行時代」，再也不用擔心忘記攜帶零錢、車票或卡片，只要掏出手機就能暢行無阻。

「TWQR乘車碼」是由財金公司整合「QR Code共通支付標準」、以及交通部制定的「交通運輸票證二維條碼資料格式標準」，並透過「電子支付跨機構共用平臺」，串聯起「銀行」與「電支機構」二大支付體系。金管會副主委陳彥良出席記者會時表示，「TWQR乘車碼服務」的正式上線，使國人在搭乘捷運、公車、渡輪等大眾運輸工具時，除了拿出卡片或現金支付之外，還可以使用隨身攜帶的手機，點選裡面TWQR乘車碼支付，讓支付更加多元便利。一卡通公司董事長廖泰翔表示，iPASS一卡通積極佈建支付基礎建設，拓展跨領域連結，延展電子支付應用，提供民眾更便捷、多元的金融服務。