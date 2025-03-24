3/27前好天氣上看34度 28日轉雨驟降溫
氣象署今天說，27日前各地大致晴到多雲，高溫上看攝氏34度；28日鋒面通過，全台有雨，北部局部陣雨或雷雨、高溫降近10度；29日至31日持續受冷空氣影響，北部低溫降至約14度。
交通部中央氣象署預報員張承傳告訴中央社記者，27日前各地天氣大致是晴到多雲，午後中南部山區有零星短暫陣雨；氣溫逐日回升，預估26日、27日白天高溫西半部約31至34度，各地低溫也會回升到20度左右。
張承傳表示，28日鋒面通過，接著東北季風或大陸冷氣團南下，北部、東北部白天高溫與前一日相差近10度，高溫降至約23度，中南部影響不大，高溫約28至32度；各地都有降雨機率，北部地區及基隆北海岸有短暫陣雨或雷雨，其他地區為局部短暫陣雨。
張承傳指出，29日至31日除了冷氣團影響，還有華南雲雨區東移，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他他區為多雲。各地再降溫，北部高溫約18、19度，中部23、24度，南部27、28度；低溫方面，北部約14、15度，中南部約16、17度。
張承傳說，目前觀察，4月1日至3日冷氣團減弱，但由於持續受華南雲雨區東移影響，各地水氣偏多，回溫不明顯，至於清明連假的天氣，仍須再觀察。
另外，25日至27日金門、馬祖，以及26日晚間至27日台中以北地區，易有局部低雲或霧，影響能見度。
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