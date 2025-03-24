罹結核病後一年內死亡率達30% 醫曝超高齡社會充滿隱憂

每年3月24日是世界結核病日，衛福部疾管署公布最新統計，去年結核病新案發生率預估為每10萬人口27例，人數達6222人，相較2005年每10萬人口73例，人數為1萬6472人，自過去20年至今，累積降幅達63%。疾管署長莊人祥說，國內65歲以上確診為結核病患者占比超過6成，且未來高齡化人口愈多，疾病發生率很難降下來，因此，近年更積極推動風險族群潛伏結核感染（LTBI）檢驗與治療，盼在感染結核菌但未發病前給予積極治療。

3月24日為世界結核病日，疾管署今舉辦「舉手一起篩，結核說掰掰」記者會。莊人祥說，今年世界結核病日主題為「Yes！We Can End TB：Commit, Invest, Deliver (透過承諾、投資及實踐以終結結核)」，因結核病對社會、經濟及健康都會造成嚴重後果，希望提高民眾對結核病的認知。

莊人祥表示，除發現及治療結核病病人外，近年更積極推動風險族群LTBI檢驗與治療，2024年共計提供11萬5547人LTBI檢驗服務，檢驗陽性者有1萬3791人加入LTBI治療。疾管署會持續倡議結核防治重要性，承諾國家朝消除結核病的目標前進，並積極爭取經費推動防治政策與計畫，同時結合各界力量共同實踐執行各項防治工作。

台灣結核暨肺部疾病醫學會理事長王振源說，肺結核是世界死亡率最高的一種傳染性疾病，感染後會造成肺部傷害，這在胸腔科疾病裡也屬一屬二，依疾管署統計，65歲以上長者罹患結合病後，12個月內的死亡率高達三成以上，「每一個人聽到這個數字都會很害怕」，旁邊三個長者會有一個得到結核病就死掉了。

王振源指出，罹患結核病後就算完治，患者肺部還是會留下一些傷害，「這個不是船過水無痕，而是船過必留下痕跡」，並會造成肺功能變差，因此對健康的衝擊是屬一屬二的大，且LTBI代表體內已感染結核菌，若沒治療未來可能會發病成為結核病。像是結核病人的接觸者、免疫功能不佳者、山地原鄉民眾、照護機構住民，有糖尿病、洗腎、慢性阻塞性肺病的具共病者等更應留意。

中華民國防癆協會理事長余明治說，國內65歲以上確診為結核病患者占比達64%，若要增進65歲以上長者的篩檢率，應針對每位患者提高警覺，因結核病可能被其他症狀遮蓋，如慢性阻塞性肺病也會有咳嗽症狀等，其次要利用核酸檢測加強篩檢，採用更精準、更快速的方式進行診斷，以早期發現及治療。

余明治說，當有咳嗽超過2周、胸痛、體重減輕、發燒等疑似結核病症狀，或胸部X光檢查結果異常，請立即就醫檢查，且確診結核病一定要接受完整治療，結核病是可以治癒的。

疾管署表示，2018年至2024年12月底，於全國1628家長照機構占整體家數約7成，針對機構住民及工作人員進行結核病篩檢，共篩檢9.1萬人，並治療1萬人，今年更編列公務預算持續進行篩檢工作。

莊人祥說，透過積極宣導防治結核病，期望於20235年發生率與2015年相比降低90%，但這是艱鉅的任務，今天世界結核病日將聯合22縣市衛生局，共同宣導潛LTBI檢驗與治療的重要性，將自3月24日起為期兩個月(至5月24日)，針對過去曾經有結核病接觸史的民眾，或是過去被通知應進行檢驗，但未完成檢驗者，或是檢驗後未經完整治療者，有機會進行免費LTBI檢驗及治療，約可以省下1萬元。

莊人祥提醒，如有檢驗陽性的民眾記得與公衛人員聯絡，加入LTBI治療才能真正預防疾病，真正保護健康。此期間接受LTBI檢驗與治療的接觸者可參加抽獎活動，名額共開放10324人，抽獎辦法詳見疾管署網站(https://www.cdc.gov.tw)、疾管家或撥打國內免付費1922防疫專線(或0800-001922)洽詢。