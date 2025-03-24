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柯文哲血尿半夜痛醒陳佩琪憂心 醫曝致病關鍵因素

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
民眾黨前主席柯文哲(左)日前開庭時透露，現有血尿常半夜痛醒，讓妻子陳佩琪(右)心疼不已，北所表示已協助柯向所內醫師看診。本報資料照片
民眾黨前主席柯文哲(左)日前開庭時透露，現有血尿常半夜痛醒，讓妻子陳佩琪(右)心疼不已，北所表示已協助柯向所內醫師看診。本報資料照片

民眾黨前主席柯文哲京華城及政治獻金案遭起訴、羈押，上周他在台北地方法院首度開庭時，自曝日前出現血尿常半夜痛醒，讓前往聽庭妻子陳佩琪的心疼不已。新光醫院泌尿科主治醫師何肇晏說，血尿合併疼痛感，常見原因是腎結石卡住輸尿管，或腎結石引起的腎臟、輸尿管發炎，若不即時診斷、治療，嚴重時恐造成腎臟發炎或惡化，進一步影響腎功能，甚至是引發敗血症、休克，必須格外注意。

人體泌尿道系統包括腎臟、輸尿管、膀胱、攝護腺及尿道，血尿常見原因是泌尿系統感染、發炎，如腎結石、輸尿管結石、膀胱結石，或攝護腺肥大、腎臟發炎、多囊腎，甚至是腎臟癌、膀胱癌、攝護腺癌等。何肇晏說，超高齡社會下，攝護腺肥大、腎臟癌等盛行率攀升，血尿患者可能會不斷增加。其他如是吃紅肉火龍果，或劇烈運動產生橫紋肌溶解症等也可能產生血尿，必須加以釐清。

血尿又分為「肉眼血尿」和「顯微血尿」兩種。何肇晏說，肉眼血尿指尿液明顯變成紅色、茶色或咖啡色，而顯微血尿則肉眼看不見，需要透過顯微鏡檢查才能發現。若是泌尿道感染、發炎引起血尿，將合併發燒、腰痛等症狀，這時可以進行尿液檢查，加以確診。

何肇晏指出，血尿好發族群因年齡而異，如果是年輕族群以女性居多，原因是女性較容易有泌尿道感染問題，但隨著年齡增長，中老年的女性身體抵抗力下降，生殖泌尿保護系統變弱，也容易出現反覆發炎感染，男性則容易有攝護腺肥大、泌尿道結石等，這方面需要多加注意。

何肇晏認為，收容人在喝水、上廁所可能沒那麼方便，當喝水量不足，一天未達2000CC，或是經常性憋尿，恐增加泌尿道結石，進而感染、發炎引起血尿。此外，若是腎臟腫瘤、腎臟囊腫破裂，也可能引起血尿症狀，但此情形通常不會出現疼痛感。

以泌尿道結石引起的血尿，飲食方面如果常喝咖啡、濃茶、碳酸飲料，但喝水喝得少，或是飲食太鹹，吃太多的波菜、莧菜等鈣質較高的蔬菜，或一天攝取鈣質超過1200毫克，體內都容易形成結石，增加血尿機會。

何肇晏說，值得注意的是，血尿並非一定伴隨疼痛或尿液變紅。有些患者因腎炎或慢性腎臟病，尿液外觀看似正常，但經檢驗卻已有明顯血尿。此外，過度劇烈運動、外傷或某些藥物也可能造成短暫性血尿，這類情況通常經休息即可改善，但若持續發生仍需進一步檢查。血尿常見症狀除了尿液顏色改變，還可能伴隨頻尿、尿急、排尿疼痛、下腹或腰部疼痛、尿液混濁及異味。

血尿治療方式依病因而異。何肇晏表示，若為泌尿道感染，經抗生素治療後可獲得良好效果；結石則可能需要藥物、體外震波碎石或手術治療；若是腫瘤或癌症，則須進一步手術切除、化療或放療，提醒一旦出現血尿症狀，不論有無疼痛應盡速就醫，不應自行判斷或延誤就醫。

京華城 柯文哲 血尿 陳佩琪

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