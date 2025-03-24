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空氣品質變差 北市建議3/25、3/26出門戴口罩

中央社／ 記台北24日電
台北市環保局提醒，今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，空氣品質可能達紅色警戒。圖中人物與新聞無關。示意圖。聯合報系資料照
台北市環保局提醒，今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，空氣品質可能達紅色警戒。圖中人物與新聞無關。示意圖。聯合報系資料照

北市環保局提醒，今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，空氣品質可能達紅色警戒。另外，北市明天及26日位於下風處、污染物易累積，建議民眾出門戴口罩。

北市環保局今天以新聞稿指出，因應今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，上午部分空氣品質測站已達對敏感族群不健康等級（AQI>100），午後受光化作用影響，下午可能達紅色警戒（AQI>150）。

另外，3月25日至26日，北市位於下風處污染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，環保局提醒民眾減少外出，如需外出請戴口罩，減少使用私人運具並多搭乘大眾運輸工具。

依環境部說明，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，污染物易累積，使北部空品區空氣品質24日上午達到橘色提醒等級（空氣品質指標AQI>100，指標污染物為臭氧8小時），對敏感族群不健康。受午後光化作用影響，臭氧濃度易上升，環境部預報下午北部空品區空氣品質可能達紅色警戒等級（空氣品質指標AQI>150，指標污染物為臭氧8小時），對所有族群不健康。

環保局表示，已啟動空氣品質應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為。

北市 環保局 空氣品質

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