紅鼻子醫生兒童節全台巡演 36場演出傳遞快樂

為住院兒童與家庭送上最珍貴的兒童節禮物「快樂」，紅鼻子醫生「Smile Tour 兒童節巡演」從3月28日起展開。這次演出遍及全台22家醫院36場演出，讓更多需要的人感受歡笑的力量。

「Smile Tour 兒童節巡演」是一場專為兒童節規劃的大型活動。巡演期間，紅鼻子醫生將以豐富逗趣的演出深入病房區、兒科門診及醫院大廳。紅鼻子醫生創辦人兼秘書長馬照琪表示，這不僅是一次演出，更是一場全台串聯的快樂行動，期望能夠將兒童節的溫暖與祝福帶到每一個角落。

根據紅鼻子醫生發布的新聞資料，「紅鼻子醫生」長期深耕醫療場域，透過專業的小丑藝術與即興表演，為住院中的孩子與醫護帶來歡笑，減輕醫療帶來的壓力與不安。

「紅鼻子醫生」是台灣的唯一醫療小丑（MedicalClown/Clown Care）組織，由一群受過醫療場域演出專業訓練的表演藝術工作者組成，必須接受至少半年以上的專業訓練，包含表演藝術、醫療理論學、兒童少年身心發展學、生理衛教等，並有嚴謹的醫院實習與督導制度，通過評鑑才能到醫院服務。

馬照琪表示，這次將由4組紅鼻子醫生（共12位）輪番上陣，「很期望每間醫院都有小丑醫生的身影，透過幽默與陪伴，為孩子、家屬與醫護帶來療癒與歡笑，也為辛勞的醫護人員帶來喘息的空間，舒緩壓力，讓醫院充滿溫暖與正能量。」

馬照琪表示，巡演期間，例行演出也會照常進行，「這也是紅鼻子醫生對孩子們的承諾，我們總會說，我們下週還會再來。」

今年在悠遊卡公司的支持下，紅鼻子醫生推出了悠遊卡公益募款活動，透過官網捐款可以獲得包括限量手繪Smile Tour悠遊卡以及鑰匙扣等等，募得款項將全數投入兒童節巡演。悠遊卡公司也贊助1400張悠遊卡，將由紅鼻子醫生贈送病童與醫護人員。

紅鼻子醫生「Smile Tour兒童節巡演--小丑醫生歡樂秀」將從3月28日從高雄長庚醫院出發展開巡演，一直到4月18日，地點包括台北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、台南、高雄、花蓮與台東等地。巡演網站可上https://drn.org.tw/2025smiletour/ 。