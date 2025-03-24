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好客民宿113年新增329家 累計1922家獲標章

中央社／ 台北24日電

好客民宿須經由專業課程培訓且每3年進階課程回訓，交通部觀光署今天表示，113年新增329家好客民宿，總計全台已經有1922家取得好客民宿標章，創下歷史新高。

觀光署從民國100年起打造好客民宿，觀光署今天發布新聞稿表示，113年選出329家，全台累計已有1922家取得好客民宿標章，為歷年新高。

觀光署表示，好客民宿具備「親切、友善、乾淨、衛生、安心、素養」6大精神，113年更首度舉辦金質好客民宿，嚴選自然生態、特色建築、文化漫遊、友善親子寵物、美食饗宴等多元民宿風貌，提供本國旅遊及住宿穩定品質及呈現多元有趣體驗。

觀光署長周永暉說，好客民宿經由專業課程培訓且每3年進階課程回訓，除持續性與國際趨勢接軌，也穩定提升經營品質，近年課程除房務品質、顧客經營等必修內容，新增永續旅遊、數位行銷等課程，因此合法民宿業者每年皆有意願投入好客民宿品牌。

周永暉表示，好客民宿從108年1127家成長至近2000家的歷史新高，顯示民宿業者具品質提升自發性及品牌優勢，有助於業者永續穩定經營。

觀光署說，部分縣市好客民宿近5年已有顯著成長，例如連江縣、澎湖縣、台南市、彰化縣、高雄市皆成長2倍以上；宜蘭縣、台東縣獲得好客民宿認證家數皆已達200家以上。

民宿 永續 觀光署

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