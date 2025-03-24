空品達紅色警戒！北市未來2天一樣霧茫茫 環保局啟動應變機制

受到高壓迴流影響，北市這幾天空氣品質不佳，指標汙染物為臭氧，根據環境部監測，今天下午空品可能達紅色警戒等級，已啟動相關應變機制，並請民眾減少外出。環保局也提醒，明後兩天仍受天氣因素影響，空氣品質仍不佳，呼籲民眾出門多搭乘大眾運輸，減少私人運具。

環保局表示，受高壓迴流影響，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，導致汙染物易累積，使北部空品區空氣品質於3月24日上午達到橘色等級（空氣品質指標AQI>100），對敏感族群不健康，受午後光化作用影響，臭氧濃度易上升，環境部預報下午北部空品區空氣品質可能達紅色警戒等級（AQI>150），對所有族群不健康。

環保局說，北市已啟動空品應變機制，包括執行營建工地及餐飲業查核、機車及柴油大客貨車路邊攔查、加強道路洗掃作業、工廠自主管理等管制作為，減緩空品不良程度，並啟動府內橫向應變機制，通報教育局、衛生局、社會局等單位應變，提醒民眾注意健康防護及減少外出。

環保局提醒，明後兩日仍受高壓迴流影響，北部位於下風處，預25日及26日汙染物易累積，且午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升，請民眾減少外出，如需外出請配戴口罩，同時減少使用私人運具，多搭乘大眾運輸工具。