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影／惡心！消費者喝手搖飲喝到蟑螂 高雄衛生局稽查了
一家被稱台灣國寶級、全台百貨及購物商場都進駐的連鎖手搖店，遭消費者爆料買了一杯珍珠鮮奶綠，不但味道怪，喝到快見底以為吸到茶葉，吐出來一看竟是蟑螂，沒想到是「加味」飲料，上網一查，發現自己不是唯一吃到蟑螂的顧客；衛生局今出手稽查了。
高雄一名消費者在Threads發文表示「在這家店喝到蟑螂的機率是多少？」並說這家手搖飲每間連鎖店都很好喝，怎麼苓雅區這家百貨公司分店，味道會那麼奇怪，沒想到吸到快見底時，以為吸到茶葉，吐出來在手上一看，是蟑螂！嚇到把蟑螂甩出去。
該名消費者說，自己惡心到吐，吐到全身都是，後來還拉肚子，上網查評價，沒想到自己不是唯一一個吃過他們家的人蟑螂的人，直呼有陰影了，並質問「這種都不改善衛生的店家為什麼還可以一直開著？」
衛生局今天派員到場稽查，依食品良好衛生規範準則查察，初步在現場未見蟑螂蹤跡，該處作業場所定期委託合格病媒防治施作，並自行清消且投保產品責任險。
衛生局表示，針對垃圾桶未覆蓋、清潔物品未專區放置等缺失，已飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。
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