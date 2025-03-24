快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

聽新聞
0:00 / 0:00

影／惡心！消費者喝手搖飲喝到蟑螂 高雄衛生局稽查了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄衛生局今天稽查苓雅區百貨公司手搖店分店。圖／衛生局提供
高雄衛生局今天稽查苓雅區百貨公司手搖店分店。圖／衛生局提供

一家被稱台灣國寶級、全台百貨及購物商場都進駐的連鎖手搖店，遭消費者爆料買了一杯珍珠鮮奶綠，不但味道怪，喝到快見底以為吸到茶葉，吐出來一看竟是蟑螂，沒想到是「加味」飲料，上網一查，發現自己不是唯一吃到蟑螂的顧客；衛生局今出手稽查了。

高雄一名消費者在Threads發文表示「在這家店喝到蟑螂的機率是多少？」並說這家手搖飲每間連鎖店都很好喝，怎麼苓雅區這家百貨公司分店，味道會那麼奇怪，沒想到吸到快見底時，以為吸到茶葉，吐出來在手上一看，是蟑螂！嚇到把蟑螂甩出去。

該名消費者說，自己惡心到吐，吐到全身都是，後來還拉肚子，上網查評價，沒想到自己不是唯一一個吃過他們家的人蟑螂的人，直呼有陰影了，並質問「這種都不改善衛生的店家為什麼還可以一直開著？」

衛生局今天派員到場稽查，依食品良好衛生規範準則查察，初步在現場未見蟑螂蹤跡，該處作業場所定期委託合格病媒防治施作，並自行清消且投保產品責任險。

衛生局表示，針對垃圾桶未覆蓋、清潔物品未專區放置等缺失，已飭令業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

高雄一名消費者喝飲料喝到蟑螂噁到吐。圖／取自Threads
高雄一名消費者喝飲料喝到蟑螂噁到吐。圖／取自Threads
高雄衛生局今天稽查苓雅區百貨公司手搖店分店。圖／衛生局提供
高雄衛生局今天稽查苓雅區百貨公司手搖店分店。圖／衛生局提供
高雄一名消費者自稱喝飲料，喝到蟑螂。圖／取自Threads
高雄一名消費者自稱喝飲料，喝到蟑螂。圖／取自Threads

消費者 蟑螂 衛生局

延伸閱讀

高雄義大醫院升格醫學中心 加薪留住員工

智慧治理成全球趨勢 高雄智慧城市展吸引15城市首長來訪

連鎖豬排店「小強」餐桌爬竄…至少罰3萬 苦主：店員徒手抓挺猛

家中有20年沒被蟑螂入侵 昆蟲系教授親曝防蟑妙招

相關新聞

空品達紅色警戒！北市未來2天一樣霧茫茫 環保局啟動應變機制

受到高壓迴流影響，北市這幾天空氣品質不佳，指標汙染物為臭氧，根據環境部監測，今天下午空品可能達紅色警戒等級，已啟動相關應...

終結中山高五堵、汐止塞車惡夢 主線拓寬匝道增加車道

高速公路局今在新北汐止、基隆七堵舉辦公聽會，行政院將斥資36億元，拓寬國道1號五堵至汐止路段，預計2031年完工。中山高...

空氣品質變差 北市建議3/25、3/26出門戴口罩

台北市環保局提醒，今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，空氣品質可能達紅色警戒。另外，北市明天及26日位於下...

罹結核病後一年內死亡率達30% 醫曝超高齡社會充滿隱憂

每年3月24日是世界結核病日，衛福部疾管署公布最新統計，去年結核病新案發生率預估為每10萬人口27例，人數達6222人，...

吃糙米比較瘦？營養師搖頭「跟白米熱量一樣」：但有2營養素好處多

聽說吃糙米比白飯更瘦是真的嗎？營養師張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片為大家導正對「米飯」的錯誤觀念，並提供吃對糙米的方式，這樣吃才能有感瘦！

影／惡心！消費者喝手搖飲喝到蟑螂 高雄衛生局稽查了

一家被稱台灣國寶級、全台百貨及購物商場都進駐的連鎖手搖店，遭消費者爆料買了一杯珍珠鮮奶綠，不但味道怪，喝到快見底以為吸到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。