溫體牛火鍋店遭指釀食物中毒 北市衛生局將稽查
台北市中山區一家溫體牛火鍋店遭控發生食物中毒事件，台北市衛生局表示，目前尚未接獲醫院通報，但將儘速在餐廳營業時間派員前往，針對人員衛生等進行稽查。
有網友昨天在社群平台Threads上發文，表示自己與友人22日晚間到台北市中山區一家溫體牛火鍋店用餐，結果吃完陸續出現嘔吐、腸絞痛等症狀，吐到只能跪在馬桶前發抖，只好趕快去急診，懷疑是此餐廳導致食物中毒。
台北市衛生局食品藥物管理科長林冠蓁今天透過文字訊息表示，目前尚未接獲醫院通報此餐廳發生疑似食物中毒事件，但會儘速在營業時間派員前往，針對人員及作業場所衛生、食材處理等進行稽查。
林冠蓁說，若稽查發現缺失將要求限期改善，期屆複查仍不符規定即依違反「食品安全衛生管理法」，處新台幣6萬元到2億元罰鍰。
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