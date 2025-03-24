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農漁村綠能推動指南第2版上架 不賣台電也能申設

中央社／ 台北24日電

為協助農漁村合法附設綠能設施，農村水保署今天起上架銷售「農漁村能源自主場域推動指南」第2版，新增售電對象不只是台電，也能轉售一般售電業者，申設光電最獲畜禽舍響應，已有4千多場。

農業部農村發展及水土保持署農村建設組科長施美琴告訴中央社記者，為了協助農漁村在不影響農業生產下，合法申設綠能，民國112年推出「農漁村能源自主場域推動指南」，今天起第2版的實體書在國家書店松江門市及五南文化廣場上架銷售，5月底前訂購打8折。

已習慣電子版者，可直接上網「水保酷學堂」搜尋，免費閱覽使用，提供農漁民了解魚塭、畜禽舍等申設綠能要如何申請、必須符合什麼規定，前提是不可影響農業生產。

對照首版，差異為何，施美琴說，配合相關政策推動持續變遷，新增政策型優惠貸款條件放寬，過去必須是轉售給台電才能申請，現在自發自用或轉售一般售電業（約有數10家）也可申請貸款，經評估後獲准。

又例如裝置容量2MW以下的第三型綠能設施，現在也可以賣給台電之外的一般售電業者。還有新增漁電共生的綠能設置，並考量魚塭申設光電，被質疑不利生態保育，已避開候鳥棲息地，讓先行區優先申請設置。

施美琴說，指南也收錄案例，供農漁民參考；目前以畜禽舍屋頂附設光電板，最積極，因為有的牧場申請貸款改建，搭配申設綠能，可減少電費支出，若轉售，也能增加收入，同時有利於室內溫度降低。

農業部畜牧處統計，迄今4250場畜禽舍設置綠能，裝置容量1.7GW。

台電 漁民 農業部

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