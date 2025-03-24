吃糙米比較瘦？營養師搖頭「跟白米熱量一樣」：但有2營養素好處多

聽說吃糙米比白飯更瘦是真的嗎？營養師張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片，為大家導正對「米飯」的錯誤觀念，並提供吃對糙米的方式，這樣吃才能「有感瘦」！

張語希表示，首先要知道糙米和白飯熱量其實差不多，不少人可能因此選擇不吃飯，不過她提醒「不吃澱粉」只會變更胖。

多數人印象中認為減重不能吃精緻澱粉，如：白飯、麵條，張語希說實際上真正高熱量的是常被當作早餐的吐司、麵包、蛋糕等等。

張語希解釋，雖然吃同樣份量的米飯時，糙米的熱量不會比白飯低，不過它的優點在於營養價值大於白米，「糙米富含膳食纖維、B群可以幫助腸胃蠕動、增加代謝，尤其是豐富的膳食纖維夠多，能夠延緩血糖上升、增加飽足感，由此一來就不容易餓啦」。