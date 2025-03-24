快訊

北市承德路8天內2起大車釀禍 騎士頭部遭輾亡…女兒到場痛哭

北檢聲請勘驗柯文哲行動硬碟 陳佩琪反嗆：該驗「訊問」病人

聽新聞
0:00 / 0:00

吃糙米比較瘦？營養師搖頭「跟白米熱量一樣」：但有2營養素好處多

聯合新聞網／ 綜合報導
營養師張語希發布影片，打破糙米熱量低的錯誤觀念。 示意圖／ingimage
營養師張語希發布影片，打破糙米熱量低的錯誤觀念。 示意圖／ingimage

聽說吃糙米比白飯更瘦是真的嗎？營養師張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片，為大家導正對「米飯」的錯誤觀念，並提供吃對糙米的方式，這樣吃才能「有感瘦」！

張語希表示，首先要知道糙米和白飯熱量其實差不多，不少人可能因此選擇不吃飯，不過她提醒「不吃澱粉」只會變更胖。

多數人印象中認為減重不能吃精緻澱粉，如：白飯、麵條，張語希說實際上真正高熱量的是常被當作早餐的吐司、麵包、蛋糕等等。

張語希解釋，雖然吃同樣份量的米飯時，糙米的熱量不會比白飯低，不過它的優點在於營養價值大於白米，「糙米富含膳食纖維、B群可以幫助腸胃蠕動、增加代謝，尤其是豐富的膳食纖維夠多，能夠延緩血糖上升、增加飽足感，由此一來就不容易餓啦」。

吃米飯 減重

延伸閱讀

綠茶能燃脂油切幫助減肥？營養師破除它的瘦身神話

還在狂吃優格減肥？ 營養師提醒：吃錯小心會更胖

胃食道逆流已成文明病 醫曝「大魔王」：睡前1行為百分百NG

何時喝咖啡較好？營養師曝2個時間點、這樣攝取咖啡因加速燃脂不復胖

相關新聞

空品達紅色警戒！北市未來2天一樣霧茫茫 環保局啟動應變機制

受到高壓迴流影響，北市這幾天空氣品質不佳，指標汙染物為臭氧，根據環境部監測，今天下午空品可能達紅色警戒等級，已啟動相關應...

終結中山高五堵、汐止塞車惡夢 主線拓寬匝道增加車道

高速公路局今在新北汐止、基隆七堵舉辦公聽會，行政院將斥資36億元，拓寬國道1號五堵至汐止路段，預計2031年完工。中山高...

空氣品質變差 北市建議3/25、3/26出門戴口罩

台北市環保局提醒，今天高壓迴流，環境風場為東南風，西半部擴散條件差，空氣品質可能達紅色警戒。另外，北市明天及26日位於下...

罹結核病後一年內死亡率達30% 醫曝超高齡社會充滿隱憂

每年3月24日是世界結核病日，衛福部疾管署公布最新統計，去年結核病新案發生率預估為每10萬人口27例，人數達6222人，...

吃糙米比較瘦？營養師搖頭「跟白米熱量一樣」：但有2營養素好處多

聽說吃糙米比白飯更瘦是真的嗎？營養師張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片為大家導正對「米飯」的錯誤觀念，並提供吃對糙米的方式，這樣吃才能有感瘦！

影／惡心！消費者喝手搖飲喝到蟑螂 高雄衛生局稽查了

一家被稱台灣國寶級、全台百貨及購物商場都進駐的連鎖手搖店，遭消費者爆料買了一杯珍珠鮮奶綠，不但味道怪，喝到快見底以為吸到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。