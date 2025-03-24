113年最易累積海廢海岸段 嘉義、雲林3處上榜

環境部統計，去年最易累積海洋廢棄物的海岸段，包含嘉義縣好美寮、雲林縣六輕北側及嘉義縣壽島；全國海廢種類，以寶特瓶、免洗餐具及塑膠袋等為大宗。

環境部最新「113年向海致敬執行成果書面報告」指出，根據全國國際淨灘行動（ICC）監測調查成果顯示，去年以「生活垃圾與遊憩行為」垃圾數量最多，占約74.9%，包含寶特瓶等塑膠容器類、吸管等外帶飲料免洗餐具、塑膠袋及其他材質容器等。

其次為「漁業與休閒釣魚」垃圾占17.5%，包含漁業浮球、浮筒、漁船防碰墊、漁網與繩子、釣魚用具等。

環管署統計，海岸廢棄物自108年的1萬4870件，至去年降為6153件；若以重量計算，108年約2294公噸的海岸廢棄物，去年降為981公噸，減少近6成。

若以地區劃分，環管署按季統計，去年第1、2季最易累積海洋廢棄物的海岸段皆為嘉義縣好美寮，主要以竹木類垃圾為主；第3季為雲林縣六輕北側，以寶特瓶、保麗龍及漁業廢棄物居多；第4季是嘉義縣壽島，包含漁業廢棄物、廢保麗龍、廢棄竹竿及廢寶特瓶等。

行政院於112年9月核定第2期「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，113至116年將投入近59億元經費，並將以「清理」、「減量」、「去化」、「透明」、「教育」5個面向推動，從山到河到港到海，建立海岸清潔維護機制。

環管署今天表示，去年試辦透過無人機巡檢西海岸，並訓練AI自動辨識，精準度提升約50%，與現場人工比對一致率超過8成；今年計畫增加達30次飛行，希望提高次數也能提高精確度，透過分析廢棄物累積模式，作為廢棄物減量的管理依據，提升海岸環境。