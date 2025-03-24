快訊

中市府人事調整！老將曾國鈞掌地政局 林鼎超接研考會

錯混漂白水？台南電鍍廠化學氣體外洩 10多人嗆傷、1無呼吸心跳

又是牠闖禍！高雄左營402戶停電6秒 台電：獼猴誤觸路燈變壓器

113年最易累積海廢海岸段 嘉義、雲林3處上榜

中央社／ 台北24日電

環境部統計，去年最易累積海洋廢棄物的海岸段，包含嘉義縣好美寮、雲林縣六輕北側及嘉義縣壽島；全國海廢種類，以寶特瓶、免洗餐具及塑膠袋等為大宗。

環境部最新「113年向海致敬執行成果書面報告」指出，根據全國國際淨灘行動（ICC）監測調查成果顯示，去年以「生活垃圾與遊憩行為」垃圾數量最多，占約74.9%，包含寶特瓶等塑膠容器類、吸管等外帶飲料免洗餐具、塑膠袋及其他材質容器等。

其次為「漁業與休閒釣魚」垃圾占17.5%，包含漁業浮球、浮筒、漁船防碰墊、漁網與繩子、釣魚用具等。

環管署統計，海岸廢棄物自108年的1萬4870件，至去年降為6153件；若以重量計算，108年約2294公噸的海岸廢棄物，去年降為981公噸，減少近6成。

若以地區劃分，環管署按季統計，去年第1、2季最易累積海洋廢棄物的海岸段皆為嘉義縣好美寮，主要以竹木類垃圾為主；第3季為雲林縣六輕北側，以寶特瓶、保麗龍及漁業廢棄物居多；第4季是嘉義縣壽島，包含漁業廢棄物、廢保麗龍、廢棄竹竿及廢寶特瓶等。

行政院於112年9月核定第2期「向海致敬-海岸清潔維護計畫」，113至116年將投入近59億元經費，並將以「清理」、「減量」、「去化」、「透明」、「教育」5個面向推動，從山到河到港到海，建立海岸清潔維護機制。

環管署今天表示，去年試辦透過無人機巡檢西海岸，並訓練AI自動辨識，精準度提升約50%，與現場人工比對一致率超過8成；今年計畫增加達30次飛行，希望提高次數也能提高精確度，透過分析廢棄物累積模式，作為廢棄物減量的管理依據，提升海岸環境。

嘉義 廢棄物

延伸閱讀

雲林某國小校長疑不當管教罰跪7學生 縣府調查

羽球選手搖籃傳老師、教練體罰 雲林縣府：已依法將兩人停聘、解聘

人本揭露雲林國中教師體罰 批學校、縣府消極

無風無雨卻潰堤 雲林台西水淹30公頃魚塭

相關新聞

日人也衝來看！季節限定五分車運蔗倒數 雲林褒忠盼打造糖鐵觀光

台糖雲林虎尾糖廠是全台唯一以五分車運送甘蔗原料的糖廠，主要運輸路線「馬公厝線」位於褒忠鄉已有百年歷史，沿線有4處裝車場，...

視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

高雄機場新航廈建設計畫，目前東側立體停車場與A滑行道北移工程均已發包施工，航廈主體工程也展開細部設計，預計2027年開工...

最強嘻哈新人你決定..2025嘻哈大賞首創「全民評審團」

一年一度的「源源不絕！2025嘻哈大賞」校際創作競賽徵件，倒數1個月，為讓更多嘻哈音樂人參與，今年北水處首創全民評審團招...

吃糙米比較瘦？營養師搖頭「跟白米熱量一樣」：但有2營養素好處多

聽說吃糙米比白飯更瘦是真的嗎？營養師張語希在Instagram「你的生活營養師 張語希」發布影片為大家導正對「米飯」的錯誤觀念，並提供吃對糙米的方式，這樣吃才能有感瘦！

癌症篩檢資格放寬 大腸癌早發現治療率逾9成

癌症自民國71年起，已連續42年居十大死因首位，根據衛福部「112年國人死因統計結果」，癌症死亡人數5萬3126人，較1...

前交長郭瑤琪主動脈剝離 醫師揭這幾種症狀要小心

交通部前部長郭瑤琪因主動脈剝離拔管，輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞說，主動脈剝離典型症狀是前胸痛到後背、冒冷汗；但有些病...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。