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前交長郭瑤琪主動脈剝離 醫師揭這幾種症狀要小心

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
輔大醫院心血管外科主任游皓鈞。圖／輔大醫院提供
輔大醫院心血管外科主任游皓鈞。圖／輔大醫院提供

交通部前部長郭瑤琪主動脈剝離拔管，輔大醫院心臟血管外科主任游皓鈞說，主動脈剝典型症狀是前胸痛到後背、冒冷汗；但有些病人並不是典型的前胸痛到後背，而是胸悶痛、心肌梗塞、中風、下腹痛、腳突然沒力。

游皓鈞說，主動脈剝離常見原因，有些人是先天性心臟病，比如說馬凡氏症候群，結締組織較異常，但大多數人都是因為抽菸、高血壓控制不良造成的，糖尿病血脂肪也是危險因子。

游皓鈞說，主動脈剝離的典型症狀是前胸痛到後背，病人會經歷他這輩子最疼痛的前胸痛到後背，然後會冒冷汗，在急診聽到這種主訴時，會電腦斷層檢查，但有些病人並不是典型的前胸痛到後背，而是胸悶痛、心肌梗塞、中風、下腹痛、腳突然沒力，哪個部位的血管因為剝離受到影響，就會有相對應的症狀，增加診斷上的困難。

「血壓高的病人容易出現主動脈剝離」，游指出血壓通常清晨最高，隨著時間到接近中午會往下降，傍晚又開始高起來，主動脈剝離好發在半夜和清晨，平常有在吃血壓藥的病人，冬天天氣冷起床一定要穿小外套、毛衣，注意不能突然著涼，因為周邊血管收縮也會讓血壓突然再飆高。

游指出，平時控制高血壓，維持穩定正向的心情，心跳血壓會比較正常，第二是充足的睡眠，第三是規律運動，不管是慢跑、瑜珈，只要有做運動對身體都會有好處；飲食上鹽跟油一定要少，古人說「心寬體盤」，但重點是要神清氣爽，維持好的體態。

若不能好好控制血壓，則要尋求專業的醫生協助，血壓的定義過去是收縮壓140、90，但在過去5年，美國、歐洲、日本到台灣，已經把高血壓的定義下調到130，所以收縮壓超過130，就已經被定義到高血壓，在某些有心血管疾病的風險，如曾經中風、放過支架，同時合併有糖尿病跟血脂肪的時候，血壓標準要更嚴格，避免併發症。

中風 主動脈剝離 交通部 郭瑤琪 高血壓

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