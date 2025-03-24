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視察高雄機場新航廈 交長：預算若有餘裕 增加圍牆長度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
交通部長陳世凱（左一）聽取民航局報告高雄機場新航廈建設相關議題。圖／交通部提供
交通部長陳世凱（左一）聽取民航局報告高雄機場新航廈建設相關議題。圖／交通部提供

高雄機場新航廈建設計畫，目前東側立體停車場與A滑行道北移工程均已發包施工，航廈主體工程也展開細部設計，預計2027年開工，交通部長陳世凱表示，因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，要求民航局如期如質於2032年完工；高雄機場圍牆改建部分，陳世凱允諾，若預算有餘裕，會再研議增加改建長度。

立法院交通委員會今考察「高雄國際航空站新航廈規劃辦理情形」，立委許智傑、李昆澤出席，陳世凱也率民航局長何淑萍等人參加，聽取高雄機場新航廈建設、美食街商業設施簡報，與排班計程車等重要課題辦理情形。

民航局報告，新航廈建設計畫項下各工程已按計畫時程陸續展開，東側立體停車場與A滑行道北移工程均已發包施工，航廈主體工程也已展開細部設計，預計2027年動工。

民航局表示，近年高雄機場已積極招商提供多處貴賓室，今年更與知名米其林餐廳合作，提供旅客精緻優質的餐點，在排班計程車部分，也將持續提升服務品質，落實排班車輛管理與停車秩序。

陳世凱指出，因應南部地區持續發展及後疫情時代的運量復甦，要求民航局如期如質於2032年完成高雄機場新航廈建設，在建設完成前需為整體運量復甦做好準備；並請民航局針對委員關切南部外海興建24小時機場議題再深入研議，至於目前宵禁管制措施，則請民航局再與地方政府蒐集意見與討論。

有關排班計程車議題，陳世凱表示，將請民航局研議提供旅客多元服務，讓計程車服務可滿足各時段旅客接駁需求，也設法提供旅客多元服務；至於立委及高雄市政府提出高雄機場圍牆改建，以提升視野通透性一事，陳世凱允諾，若預算有餘裕，將再研議增加圍牆改建的長度。

機場 民航局 陳世凱

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