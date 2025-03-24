日人也衝來看！季節限定五分車運蔗倒數 雲林褒忠盼打造糖鐵觀光

台糖雲林虎尾糖廠是全台唯一以五分車運送甘蔗原料的糖廠，主要運輸路線「馬公厝線」位於褒忠鄉已有百年歷史，沿線有4處裝車場，可看見罕見的蔗箱車轉裝作業，吸引不少鐵道迷拍攝，甚至有日本遊客專程前來，鄉長陳建名表示，未來將與大學合作，發展糖鐵觀光，也期待台糖能在褒忠鄉舉辦活動，帶動地方觀光。

虎尾糖廠運輸路線「馬公厝線」位於褒忠鄉，全長16.1公里，是目前全台唯一仍在運行的五分車原料甘蔗運輸路線，該線1913年（日治大正2年）正式通車，至今已有112年歷史，每年年底至隔年三月製糖期間，都吸引許多鐵道迷追隨，更是熱門拍攝景點。

陳建名表示，馬公厝線糖鐵沿線有5處裝車場，其中4處位於褒忠鄉，裝車場可以看到難得一見的貨車、蔗箱車轉裝五分車的精彩畫面，不少來自日本的鐵道迷會跟隨五分車到褒忠一睹為快。

台糖農場、甘蔗田和五分車運甘蔗是許多褒忠鄉民重要的記憶與回憶，早年糖廠員工在褒忠鄉的宿舍更有糖廠村之稱，近年褒忠鄉公所已將該處綠美化，陳建名表示，希望未來能與大學合作，打造褒忠鄉的糖鐵觀光，也期待與台糖進一步合作，結合在地農業特色、人文風情，行銷褒忠及台灣糖業。

行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆表示，糖鐵「馬公厝線」深具歷史文化指標意義，她期待褒忠各界及台糖公司能通力合作，帶動地方觀光與相關產業。