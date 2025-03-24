聽新聞
0:00 / 0:00
日人也衝來看！季節限定五分車運蔗倒數 雲林褒忠盼打造糖鐵觀光
台糖雲林虎尾糖廠是全台唯一以五分車運送甘蔗原料的糖廠，主要運輸路線「馬公厝線」位於褒忠鄉已有百年歷史，沿線有4處裝車場，可看見罕見的蔗箱車轉裝作業，吸引不少鐵道迷拍攝，甚至有日本遊客專程前來，鄉長陳建名表示，未來將與大學合作，發展糖鐵觀光，也期待台糖能在褒忠鄉舉辦活動，帶動地方觀光。
虎尾糖廠運輸路線「馬公厝線」位於褒忠鄉，全長16.1公里，是目前全台唯一仍在運行的五分車原料甘蔗運輸路線，該線1913年（日治大正2年）正式通車，至今已有112年歷史，每年年底至隔年三月製糖期間，都吸引許多鐵道迷追隨，更是熱門拍攝景點。
陳建名表示，馬公厝線糖鐵沿線有5處裝車場，其中4處位於褒忠鄉，裝車場可以看到難得一見的貨車、蔗箱車轉裝五分車的精彩畫面，不少來自日本的鐵道迷會跟隨五分車到褒忠一睹為快。
台糖農場、甘蔗田和五分車運甘蔗是許多褒忠鄉民重要的記憶與回憶，早年糖廠員工在褒忠鄉的宿舍更有糖廠村之稱，近年褒忠鄉公所已將該處綠美化，陳建名表示，希望未來能與大學合作，打造褒忠鄉的糖鐵觀光，也期待與台糖進一步合作，結合在地農業特色、人文風情，行銷褒忠及台灣糖業。
行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆表示，糖鐵「馬公厝線」深具歷史文化指標意義，她期待褒忠各界及台糖公司能通力合作，帶動地方觀光與相關產業。
虎尾糖廠副廠長翁賢章表示，去年甘蔗生長期遇到連續颱風，甜度稍微不足，產糖率略受影響，幸好產量穩定，每年製糖期到三月底止，今年因採收期遇上連續幾波雨勢，可能到4月1、2日都還有機會看到季節限定的五分車運送甘蔗畫面。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言