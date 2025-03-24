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癌症篩檢資格放寬 大腸癌早發現治療率逾9成

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
自114年元旦起，政府擴大四大癌症的公費篩檢年齡範圍，並新增HPV病毒的公費檢測，符合資格就能參加免費癌症篩檢。本報資料照片
自114年元旦起，政府擴大四大癌症的公費篩檢年齡範圍，並新增HPV病毒的公費檢測，符合資格就能參加免費癌症篩檢。本報資料照片

癌症自民國71年起，已連續42年居十大死因首位，根據衛福部「112年國人死因統計結果」，癌症死亡人數5萬3126人，較111年增加1199人，死亡率為每十萬人口227.6人，上升2.2%。另外，癌症死亡人數多集中於55歲以上占8成7，死亡率前三名為肺癌、肝癌、大腸癌

我國最新的死因統計及癌症登記資料顯示，約有5.3萬人死於癌症及13萬人新發現罹癌；國健署表示，政府積極推動國家癌症防治計畫，包括子宮頸癌、乳癌、大腸癌、口腔癌及肺癌篩檢。113年接受癌症篩檢服務約481.9萬人次、陽追率達85.4%，發現癌前病變及罹癌人數高達6萬。

癌症發生初期通常無明顯症狀，容易被忽略，定期接受癌症篩檢可及時發現癌前病變或早期癌症，早期診療的五年存活率可達9成以上。國健署指出，定期篩檢提高存活有實證，以大腸癌為例，透過篩檢發現的個案中有93.4%為癌前病變及早期（0+1期），未篩檢發現的大腸癌癌個案中，僅有26.9%為癌前病變及早期（0+1期）。

目前的大腸癌篩檢，針對45至74歲，以及40至44歲具有家族史者，每兩年可接受一次糞便潛血檢查，及早發現潛在問題。研究顯示，糞便潛血篩檢為陽性者，若在篩檢後超過6個月以上再做大腸鏡檢查，得到晚期大腸癌的風險可達2倍；若超過1年才做大腸鏡檢查者，風險則達2.8倍。

自114年元旦起，政府擴大四大癌症的公費篩檢年齡範圍，並新增HPV病毒的公費檢測，符合資格就能參加免費癌症篩檢。國健署呼籲，民眾可利用健保快易通APP查詢前次檢查時間，確定是否符合篩檢資格。若篩檢結果異常，不必驚慌，依醫囑進一步檢查即可。

為降低癌症發生率及死亡率，國健署建立從篩檢、追蹤到確診的完整機制，透過醫療院所共同合作，針對癌症篩檢結果為疑似異常之個案，開啟「主動追陽」模式，由院所主動向民眾進行健康指導及說明後續檢查相關注意事項，並依民眾就醫意願協助妥適安排，完成進一步就醫診斷。

大腸癌 死亡率 癌症

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