最強嘻哈新人你決定..2025嘻哈大賞首創「全民評審團」

一年一度的「源源不絕！2025嘻哈大賞」校際創作競賽徵件，倒數1個月，為讓更多嘻哈音樂人參與，今年北水處首創全民評審團招募計畫，號召對嘻哈音樂有研究、有專業、有喜好的聽眾擔任決賽評審，於現場投下心目中的「最佳演出獎」。

今年創作主題「為地球而唱-Be like Water」，意旨如水般的無限創作可能，沒有限制框架，自由變化，如李小龍的武藝似水無形，既柔且剛，如同人類面對大自然反撲的對應與思考，可以透過各種方式與途徑，表達與實踐對環境的反思與影響。

台北自來水事業處長范煥英表示，這不僅是一次競賽，更是鼓勵年輕人創作的引擎，希望藉由「源源不絕！2025嘻哈大賞」激發學生的創作潛能，勇於嘗試踏出音樂創作的第一步，歡迎各級學校嘻哈社團學生踴躍報名，希望更多喜愛嘻哈音樂者，上網點閱聆聽這些充滿正能量的音樂作品，給予同學們最大的支持與鼓勵。

網路初賽方式為原創音樂作品於YouTube網路點閱數進行排名，團體組前10名可獲得每組1萬5千元「創作激勵獎」，第1名還可再獲「最佳人氣獎」3萬元獎金；個人組前3名「網路人氣獎」可分別獲得1萬元、7千元、5千元獎金，都將於4月26日站上決賽大舞台演出。

為鼓勵學生創作，今年德國專業音訊設備品牌也加碼贈送入圍決賽者，價值高達7000元至1萬6000元的藍芽耳機與揚聲器，並提供站上「2025秋OUT音樂節」專業舞台演出的機會。除原本獎金，個人組前3名也可獲得價值8000元的「AMIRON100真無線藍牙耳機」；Cypher團體組網路初賽4至7名可獲得「SPACE高品質藍牙揚聲器」（價值近7000元）；前3名可獲得價值16000元的「AVENTHO300旗艦耳罩式藍牙耳機」。

北水處表示，今年首創全民評審團招募計畫，每位評審團成員將於決賽當天，投票選出3組最喜愛的Cypher團隊，得票數最多者，將榮獲「最佳演出獎」，不僅可獲得3萬元獎金，還可加碼獲得價值15000元的「Acoustic Empire Microphone G87電容式麥克風」，每位評審團成員都將獲得「2025秋OUT音樂節」雙日票1張。