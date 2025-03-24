清明祭祖慎防用火 林保署籲「一不、二要」
4月3日至6日的清明連假即將到來，中南部正值森林火災高風險期。農業部林業及自然保育署今表示，民眾祭祖掃墓時牢記「一不、二要」，即除草「不」用火、紙錢燃燒「要」集中、林火風險「要」關注，也呼籲民眾善用各縣市政府提供的紙錢集中燒服務，減少露天燃燒，避免不慎引發森林火災。
根據統計，台灣每年10月至翌年4月為森林火災高發期，近5年內共發生254起森林火災，其中3、4月占了45%，大多與人為用火不慎有關。
林保署指出，中央氣象署預測今年春季雨量偏少，山區環境更乾燥，火災風險升高。依據「森林法」第34條規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰60萬元；若放火燒毀森林，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔賠償責任。
林保署表示，為鼓勵全民共同防火，若發現森林火災，可撥打免費專線或119 通報，舉報燒毀國、公有林的行為，經查證屬實，舉報人可獲最高10萬元獎金，最先通報火警者則可獲5000元獎勵。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言