清明祭祖慎防用火 林保署籲「一不、二要」

4月3日至6日的清明連假即將到來，中南部正值森林火災高風險期。農業部林業及自然保育署今表示，民眾祭祖掃墓時牢記「一不、二要」，即除草「不」用火、紙錢燃燒「要」集中、林火風險「要」關注，也呼籲民眾善用各縣市政府提供的紙錢集中燒服務，減少露天燃燒，避免不慎引發森林火災。

根據統計，台灣每年10月至翌年4月為森林火災高發期，近5年內共發生254起森林火災，其中3、4月占了45%，大多與人為用火不慎有關。

林保署指出，中央氣象署預測今年春季雨量偏少，山區環境更乾燥，火災風險升高。依據「森林法」第34條規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰60萬元；若放火燒毀森林，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔賠償責任。

林保署表示，為鼓勵全民共同防火，若發現森林火災，可撥打免費專線或119 通報，舉報燒毀國、公有林的行為，經查證屬實，舉報人可獲最高10萬元獎金，最先通報火警者則可獲5000元獎勵。