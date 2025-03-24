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強化清理海岸垃圾 空拍AI清出582噸

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
環境部24日展現用AI辨識與清理海岸廢棄物的成果。（環境部提供）
環境部24日展現用AI辨識與清理海岸廢棄物的成果。（環境部提供）

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】

AI辨識海岸廢棄物，清理更有效率！環境部環管署24日展示無人飛機加AI辨識影像的廢棄物清理成果，1年內清理582噸海廢，且AI辨識廢棄物準確率達8成。環管署署長顏旭明表示，未來將強化AI辨識技術，針將影像中的廢棄物種類進一步分類，掌握海岸廢棄物種類，以利後續強化清理效能。

垃圾辨識率80%

環境部環境管理署113年運用無人飛機（UAV）結合人工智慧影像辨識技術，巡檢15處海岸環境，拍攝5726張空拍影像，並完成海岸帶拼接，共辨識477630平方公尺廢棄物面積，辨識率達80%以上，另通報22件海岸髒亂情形，清理582公噸海岸廢棄物，守護臺灣海岸環境。

現場也展現了包括台南青草崙、苗栗新埔、高雄汕尾與雲林五條港等清理成果，透過空拍圖就可大範圍搜尋海岸廢棄物，再透過AI技術辨識，隨後便派員清理。

辨識縮短至1天

「台灣海岸線太長，難以完全依賴人力巡查！」環管署署長顏旭明指出，臺灣擁有綿延1990公里的海岸線，受地形限制，因此導入無人機空拍技術，每次飛行精準檢視長達2公里的海岸範圍，並運用人工智慧AI影像辨識技術，影像經過拼接處理後，可AI自動辨識廢棄物所占面積，找出髒亂位置進行通報。

顏旭明表示，整體約在一天內完成，對比過去取得空拍影像後，需透過人力一一檢視拍攝結果，平均一個海岸帶約需一週的時間，可大幅縮短工作時間提升海岸清潔程度監測效率。另外，環境部也開始辨識過去空拍拍攝的海岸廢棄物照片超過8千張影像進行訓練，達到與人工辨識一致率超過8成的成果。

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