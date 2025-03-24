義大醫院升格醫學中心 杜元坤：年初至今加薪4次留人

繼榮總、高醫及長庚之後，高雄義大醫院今年初正式升格醫學中心，強化東高雄及北高雄醫療網絡。院長杜元坤說，從荒地建院至今，歷年來護理及醫事人員平均加薪兩成以上，年初至今共加薪四次，身邊3位跟診護理師從未換人；義大醫院見證台灣從醫療蓬勃發展至人力缺乏，醫院導入AI人工智慧及精準醫療接受挑戰。

義大醫院20周年院慶及慶祝升格活動今起展開，院長杜元坤率癌治療醫院院長洪朝明、大昌醫院院長張基昌及屏東義大醫院院長顏政佑等人，齊為「榮耀20、璀璨未來」活動揭開序幕，院方安排闖關遊戲、醫師開講及癌症篩檢等，系列活動長達一周。

「升格醫學中心，我只快樂一個晚上！」杜元坤說，義大醫院創院後，人口老化及少子化議題接踵而來，他目睹台灣醫療從蓬勃發展到人力缺乏，為此醫院導入AI智慧醫療減少工作，醫學中心的擔子很重，不能開心太久。

義大醫院附近也成立高醫岡山醫院及高雄秀傳醫院，病患選擇變多。杜元坤說，很感謝這兩家醫院成立，因為市場增加需要，才能看見醫護人員的重要性，為留住員工，義大醫院年初至今，調升底薪、加班獎金、年終獎金及留任獎金，甚至提供回娘家獎金，共加薪四次之多。