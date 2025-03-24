租屋市場全面實價登錄？劉世芳曝4挑戰：公部門已完成

租屋市場透明化仍在路上，內政部長劉世芳今天允諾，會盡量朝透明化發展，目前政府所管的租金補貼、社宅都已完成實價登錄，約占潛在租屋市場規模6成，但恐難做到100%透明化，若全面實價登錄，恐造成不易掌握租屋市場實況等負面影響。

立法院內政委員會今排定「租賃住宅市場透明化之現況及展望」專題報告。據內政部書面報告，截至去年底，透過租賃仲介、包租業轉租案件租賃實價登錄、房東委託包租代管、社會住宅包租代管推動及房客申請租金補貼案件等管道，已取得72.7萬筆有效租約，占潛在租屋市場六成。

報告也提到，全面實價登錄將面臨不易掌握租屋市場實況、實際租金查核困難、資訊失真風險及造成市場衝擊等挑戰，未來將配合租金補貼租約資料蒐集及資料清理，每年定期更新公布2次租金統計資料，提升市場透明度。

民進黨立委張宏陸質詢時關注公部門所管是否已100％透明化，劉世芳表示，公部門租賃案件已完成，但民法規範的私人租賃有難度，不僅掌握不易，假使數據失真，反而影響租賃市場健全發展；內政部統計處長饒志堅補充，租金補貼、社會住宅等相關公部門租賃案件已全數公布。

國民黨丁學忠立委質詢也要求內政部強化租金揭露。劉世芳說明，公部門公布的租金市場是做「定錨效果」，因為房子有新舊、地段等問題，這比較複雜，「但盡量朝透明化發展，但要100%透明化，按照台灣是一個尊重法制跟尊重私人個資的話，是做不到的」。

國民黨立委許宇甄則關心剩餘四成的私人租賃住宅實價登錄情況，若不實登錄是否有罰則？劉世芳指出，當前法律上沒有強制的「棍子條款」，也要考量若租屋市場全面實價登錄，對於雙北等都會地區反而會造成租金上漲、租不到等負面效果，朝透明化的方向穩健處理。

內政部地政司代理司長林家正表示，依照仲介條例與租賃條例規定，包租業者、仲介等人若不實申報有罰則，但針對一般民眾則沒有罰則。

民進黨立委郭國文提到，擴大租金補貼後，主計總處所統計的房租CP年增率暴漲，如何預防房東假借名義漲租金。國土署長吳欣修說明，去年已針對領租金補貼戶數做過初步統計，其中94％未漲，而申請租補的房子多屬中古屋，漲租機率低，與新成屋、新古屋是不太相同的市場。

此外，民進黨立委黃捷與張宏陸關心，租金補貼是否因預算刪凍，11月就會用罄。劉世芳說，目前已有75.8萬戶申請租補，現已核定64.2萬戶、駁回2.3萬戶，未來究竟是降低核定件數、或降低已核定的個別租金，仍在研議中，但不希望這樣發展。