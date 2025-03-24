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有線電話不用插電？真相讓「一票人震撼」 台電解釋背後原因

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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在辦公室內發生了一件令人驚訝的事！一名網友最近才發現，室內電話並不需要插入電源線，只需連接電話線即可正常使用。這一發現讓同事嚇到，足足震驚了半個小時。

原PO在社群平台「threads」表示，自己長期以來對室內電話的運作方式了解不足，總是以為電話需要插入電源才能正常工作。直到今天，他才意外發現，室內電話只需要接入電話線，就能夠進行通話。這一發現讓他感到十分驚訝。

這一事件讓不少人開始回想起自己使用室內電話的經歷。許多網友表示，「沒有電還可以響喔」、「電話線本身就有電，我還被電過，休養了一個月...」、「小時候看柯南漫畫才知道，停電的時候電話還是可以使用」、「加州大地震裡面有一段也有說到，不用電，室內電話就可以直接通話」。

有前中華電信員工也指出，室內電話真的很重要，尤其遇到斷電的時候！台灣位於地震帶又有颱風很常停電，現在很多人把市話退掉真的很難過，他真的很好用啦。

台電電力粉絲團也曾在臉書解釋，室內有線電話的電源，是來自業者的機房，所以有線電話插上電話線就可以使用，免用家中的電，但若是如子母機的無線電話，就必須要插電來充電，這也是為什麼家裡停電時，有線電話不受影響，除非電信業者的機房沒電才會停擺。

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