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統一發票千萬幸運兒還有一人沒領 財部：兌獎期限將至

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
財政部外觀。圖/聯合報系資料照片
財政部外觀。圖/聯合報系資料照片

統一發票開獎小確幸又要來了，今年1至2月期的統一發票將於25日開獎！不過，財政部提醒，去年11至12月期的統一發票，仍有一位中獎者尚未領取1000萬元特別獎，是在桃園市龜山區的「北方麵飯館」消費210元就中獎；200萬元的特獎也有4位中獎者尚未領獎，領獎期限將在5月5日截止。

去年11至12月期的統一發票中獎號碼已於今年1月25日開出，特別獎1000萬元的中獎號碼為「13965913」，而200萬元的特獎號碼為「29892710」。

根據財政部公佈的中獎名單，扣除不符合規定的發票（如空白、作廢、金額不符或買受人為營業人等），共有18張發票中得1000萬元特別獎，15張發票中得200萬元特獎，獎項的領獎期限為5月5日。

財政部提醒，去年11至12月期的1000萬元特別獎有18位幸運得主，其中仍有一位尚未領獎，消費紀錄顯示是在桃園市龜山區的「北方麵飯館」消費210元時中獎的。

另外，去年11至12月期的200萬元特獎也有15位中獎者，其中4位仍未領獎，資料顯示，包括在新北市中和區的全家便利商店花費45元買飲料、在桃園市的萊爾富花費100元、在蝦皮購物平台消費399元，以及在宜家家居新莊分店花費275元購買食品。

財政部指出，去年11至12月期的中獎發票領獎期限只到今年5月5日，對於使用載具儲存雲端發票，且會員載具需在開獎前完成歸戶，未列印電子發票證明聯的民眾，可透過「財政部統一發票兌獎APP」設定領獎帳戶兌領獎金，並可免繳印花稅。

消費 統一發票 財政部

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