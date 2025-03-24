找回幸福感 追尋Well-being 專家：自我覺察 出去旅行

近年Well-being一詞不斷被提出，直譯是指「好的存在狀態」，意譯為「幸福感」，世界衛生組織（WHO）也對Well-being作出完整定義。尋求幸福感的方式很多，貼近自然做戶外活動、到不熟悉的地方旅行，也是尋找幸福感的重要方式之一，從山林到海濱，台灣擁有豐富的自然資源，隨時可以出發旅行，找到自己的幸福原動力。

追尋Well-being，要先從重拾「感覺」做起。

社會發展快速，長期對外追求成就感的人們，漸漸忘記自我，也疏忽「心理健康」，世界衛生組織（WHO）多年前開始倡議「Well-being」，中文翻譯為「幸福感」，其核心價值在於好好活著、好好存在，並讓身心靈可處於平衡狀態；不過，要達到身心靈平衡並不容易，專家建議，可以先從重拾「感覺」做起。

WHO將Well-being定義為「健康是一種完整的身體、心理和社會的幸福狀態，而不僅是沒有疾病或不適的狀態。」換言之，幸福感不只是生理健康，還包括心理穩定與社會連結。

機械行事、缺乏感受，先了解自己是否已有「麻木感」。

新北市諮商心理師公會理事長羅惠群表示，焦慮、躁鬱、憂鬱成了現代人的文明病，其背後反映著人們的心靈從空虛走向匱乏。但經過一場疫情之後，人們察覺到心理異狀，愈來愈多人開始追求「Well-being」的狀態，但要重拾心理健康並不容易，許多人在長期追求外在成就與效率的過程中，常會出現「麻木感」，甚至難以察覺自身的異狀。

羅惠群說，可以先嘗試自我改善，第一步先理解自身是否具高度的「麻木感」，機械式的行事，對於人際或是與環境之間沒有太多感受與反應，這時建議嘗試接受一些感官刺激，如看一場演唱會，或到不熟悉的地方旅行，花多一些注意力在自己的感官上，並對這些事物開始作出一些反應。看演唱會時，視覺與聽覺的感受是什麼？對歌曲是否產生情感共鳴？到不熟悉的地方旅行，無論是恐懼感或是新鮮感，可趁此記住，慢慢讓自己恢復感受。

找出自己的人生任務，遠離心理空虛與匱乏。

處理心理空虛或匱乏的狀態，有時需要靠心理師的協助，不過可試著靠自己找出屬於自己的人生任務，在過程中會開始出現掌控感，也會開始對人生的每一步產生「意識」，當人們可以有意識地活著時，就能漸漸遠離心理空虛或是匱乏。

實踐「Well-being」的路途冗長，羅惠群說，建議人們可以嘗試培養長期習慣，像是自我覺察改善生活品質、建立健康生活習慣、培養自我對話與內在安放、接近大自然或培養喜愛的興趣，以達到減輕壓力的效果。再者是建立支持系統，與家人、朋友保持良好關係，建立關係安全界線，獲得他人支持自身內心感受的系統，減少孤立感，提升心理韌性。

問自己3個問題

羅惠群說，找尋自我的人生任務，可以詢問自己3個問題：

1.我是誰？

我從哪裡來？該怎麼定義自己？

2.我怎麼定義關係中的自己？

每個人都有多重角色，是他人的父母也是他人的孩子，工作上是他人的長官也是他人的同事，朋友之間可能是他人重要的生死之交，也是可能是點頭之交，用自己的角度去判斷自己在關係中擔負的角色，以及怎麼定義這些關係，在自己人生中的重要性。

3.生活中，有無安放自己？

為了符合社會上各種角色的期待，人們常忘記「自己」，沒有自己的休息時間、沒有自己運動時間、沒有紓壓的時間、沒有好的睡眠品質等，如果發現總是為了他人而活，要嘗試開始安排時間給自己，也能對人生多一些掌控感。