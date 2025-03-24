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森林火災高風險期 農業部提醒掃墓「一不二要」

中央社／ 台北24日電

清明節將至，農業部今天呼籲，中南部正值森林火災風險期，掃墓務必記得「一不、二要」，除草不用火、紙錢燃燒要集中、林火風險要關注，善用縣市政府提供的紙錢集中燒服務。

農業部林業及自然保育署發布資訊指出，每年10月到隔年4月是國內森林火災高發期，近5年共發生254起森林火災，3、4月就占了45%，主因與用火不慎有關。

林業署表示，根據交通部中央氣象署預測，今年春季雨量偏少，山區環境更顯乾燥，火災風險升高，呼籲民眾掃墓時，務必記得「一不、二要」。

林業署提醒民眾，依據森林法第34條規定，在森林區域內未經許可不得引火，違者最高可罰新台幣60萬元；若放火燒毀森林，將面臨3年以上、10年以下有期徒刑，並須負擔賠償責任。

守護森林，需要全民共同防火，林業署表示，若發現森林火災，可撥打免費專線0800-000930（您您您，救山林）或119通報；舉報燒毀國、公有林，查證屬實，可獲獎金最高10萬元，最先通報火警者可獲5000元獎勵。

林業署統計，109年森林火災53件、被害面積30.66公頃，110年93件、94.61公頃，111年21件、30.44公頃，112年51件、103.78公頃，113年36件、26.94公頃，合計近5年共254件、286.43公頃，平均每年50.8件、57.28公頃。

林業署 火災 風險

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