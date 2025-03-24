無人機結合AI辨識海岸垃圾 單一海岸僅1天即可完成辨識

為維護海岸清潔，環境部環境管理署2024年運用無人飛機（UAV）結合人工智慧影像辨識技術，巡檢15處海岸環境，累計拍攝面積達13.183平方公里，成功辨識並通報及清理各類廢棄物，總量超過582公噸，對海岸廢棄物的判釋有重大的突破與應用。

環境管理署今天舉辦「海岸垃圾在哪裡？運用空拍AI辨識告訴你」記者會，環境衛生組長魏文宜表示，台灣擁有綿延1990公里的海岸線，但受地形限制難以完全依賴人力巡查，因此導入無人機空拍技術，每次飛行精準檢視長達2公里的海岸範圍；並運用人工智慧AI影像辨識技術，空拍影像經過拼接處理後，AI自動辨識廢棄物所占面積，找出髒亂位置進行通報，整體約在1天內完成，相較過去平均1個海岸帶約需1周時間，可大幅縮短工作時間提升海岸清潔程度監測效率。

根據環管署統計，2024年執行15趟無人機飛行，拍攝5726張空拍影像，並完成海岸帶拼接，共辨識47萬7630平方公尺廢棄物面積，辨識率達80%以上；另通報22件海岸髒亂情形，清理582公噸海岸廢棄物。

魏文宜指出，環境部自2023年為提升廢棄物判識率及減少人因判釋誤差，以國內研發機關研發的影像辨識演算法開發海岸廢棄物AI影像辨識功能，並將過去空拍拍攝的海岸廢棄物照片超過8000張影像進行訓練，達到與人工辨識一致率超過8成的成果，得以有效運用功能進行海岸廢棄物辨識與統計分析，AI技術除了自動辨識廢棄物所占面積，監視海岸的清潔程度，後續還能分析廢棄物累積模式，作為廢棄物減量的管理依據。