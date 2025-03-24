區間車驚見「小溪流過」旅客傻眼 台鐵：廁所馬桶溢水

台鐵昨一列區間車行駛至中州站後，第二車廂驚見淹水情況，民眾反映車廂內突然不斷有水冒出，如同「一條小溪」潺潺流過，讓當時車上的旅客都傻眼。台鐵公司表示，經查為廁所馬桶溢水，經車長排除後恢復正常，對於溢水情況造成旅客不便，深表歉意。

有民眾昨（23日）搭乘台鐵，卻直擊台鐵列車發生淹水狀況，並拍下影片上傳到社群Threads，從影片中可見，區間車的車廂突然不斷湧出水朝車廂另一頭流動，如同一條小溪一般，讓當時車廂內的旅客都看傻眼。

原PO表示，剛從球鞋市集回台南，卻遇到水淹到車上，希望是遇水則發。事後了解疑似是廁所壞了，並開玩笑說，慶幸當時流出的水是透明的；看到影片的網友也笑稱「體驗神隱少女水上列車風情」。

對此，台鐵說明，昨（23日）3772次列車長於中州站開車後，巡視至北邊第二車發現車廂內地板有淹水情形，經查水流源頭，發現廁所馬桶處有溢水情形，經車長故障排除並經測試後，設備恢復正常使用。

台鐵表示，列車至台南站也由列檢人員上車查修，再次確認設備正常使用，並由車站清潔人員上車排除溢水情形。因此次列車溢水情形，造成旅客不便，台鐵公司深表歉意。

台鐵提醒，旅客乘車途中如遇設備故障，可立即向乘務人員反映，也可透過簡訊0921-765-125或撥打02-2191-0096聯絡本公司客服中心，通知列車長即時前往處理。