清明連假將至 公路局提三大國道優惠方案

清明節連續假期自2025年4月3日(星期四)起至4月6日(星期日)止，為期4天。除返鄉祭祖旅次及收假返回工作地等旅次外，預計假期間將有許多民眾外出旅遊。交通部公路局24日公布宣布三項優惠，包括90條中長途國道客運路線享6折優惠價、搭乘高鐵、台鐵或國道客運於10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費優惠、指定幸福巴士免費優惠。

公路局指出，另於4月3日0時起至4月6日24時止針對東部地區推出兩項地區限定優惠措施，第一項為「在地有腳租賃優惠」措施，搭乘指定東部國道客運路線，持票根向東部指定汽機車租賃業者租車享租賃優惠，再持車輛租賃憑單，回程客運票價再享優惠(租汽車者折抵200元、機車者折抵100元)；第二項為持有東部合法旅宿住宿憑證或台灣好行套票，來回搭乘指定東部國道客運路線享「4人同行1人免費」，回程再享總票價折抵200元優惠，以上兩優惠須擇一使用。

在公路交通方面，公路局預估清明節連續假期車潮自4月2日(星期三)下午起陸續出現，掃墓祭祖車潮將集中在4月3日至4月4日中午於各鄰近墓園路段，觀光旅遊車潮於4月3日至4月5日於各大風景旅遊熱點湧現，返回工作地車潮則預計從4月5日下午開始至4月6日出現。

公路局預測省道易壅塞路段及時段，包含地區之主要幹道(如：台9線蘇花公路及南迴公路、台1線水底寮~楓港路段及台61線鳳鼻~香山路段、竹南~玄寶大橋路段及中彰大橋等)、銜接高速公路之路段(如：台64線、台65線、台74線、台86線、台88線快速公路及台18線銜接各國道交流道等)及重要觀光風景地區鄰近路段(台2線及台2乙線關渡~淡水路段、台2線福隆及萬里~大武崙路段、台3線大溪及古坑~梅山路段、台9線礁溪路段、台9甲線新店~烏來路段、台14甲線清境農場及台21線日月潭周邊等)。為紓緩壅塞路況，該局將依各路段連續假期的交通特性規劃替代道路導引、彈性調整號誌時制、部分路口封閉管制及大貨車通行管制等，並協調地方警力加強壅塞路段的交通秩序維護及加強違規取締等交通管制措施。

另外，公路局表示，預估清明節連假第二天(4月4日)上午將是車潮的尖峰，籲請民眾可提早前往掃墓祭祖，以避開清明連假壅塞之車潮。此外，配合高速公路局預估11處國道易壅塞路段，該局已規劃替代道路，並於沿線設置導引牌面供用路人遵循行駛，建議用路人可於出發前先至「智慧化省道即時資訊服務網」及「幸福公路App」查詢路況資訊，路程中請隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。