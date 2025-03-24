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【重磅快評】中午大氣濕度低到只有百分之八

聯合報／ 主筆室
這幾天中午日照強烈，相對濕度甚至只有百分之八，極端乾燥的環境其實對人居並不友善。示意圖。圖／聯合報系資料照片
這幾天中午日照強烈，相對濕度甚至只有百分之八，極端乾燥的環境其實對人居並不友善。示意圖。圖／聯合報系資料照片

春分」節氣剛過，過去的經驗春分一路到清明多雨，大環境偏潮濕，雖然對種豆等作物都是有利環境，但對人居則相對不舒適；今年春天大反轉，春分之前極度潮濕，高山甚至大雪連連；春分之後意外的轉乾出大太陽，這幾天中午日照最猛的時刻，相對濕度甚至只有百分之八，極端乾燥的環境其實對人居並不友善，甚至造成意外發生。

這幾天連續傳來山難的不幸消息，至少已有四名山友在三千公尺以上高山罹難；原因大致相同；連日出大太陽讓高山地區前幾天降下超過三十公分積雪逐漸消融，表層結冰，冰層下是雪泥，不幸罹難的山友在山區摔倒、墜落山谷後，立即遭雪泥覆蓋，瞬間即失溫，失去生命跡象；救難人員費盡力氣搜到罹難者，都早已凍的僵硬，死亡多時。

對山友，山的呼喚無可抗拒；台灣的登山風氣不斷升高，山友的登山知識也有一定境界，但每年仍有為數不少的不幸山難發生；現下台灣的山難搜救由地方政府消防單位主責，如果發生在國家公園轄區，國家公園管理處也需出動人力，常態人力派出經常是遭困山友的數十倍之多，這多少是國家、全民資源的耗用。

避免山難發生，加強搜救能力應屬末端，山友出發前的準備更是應加強的關鍵。例如氣象知識，這幾天連續山難其實可以預防，春分多雨是常識，春分之後等溫線逐漸北移，意味溫度逐漸轉暖，如果套進先前降雪、降雨的資訊，進而加入融雪、結冰等的動態資訊，山友擬定攀爬路徑時列入參考，應該有較多的自保措施。

不是只有登山等戶外活動應注意環境變數，平地、室內也應注意環境變化，這幾天中午日正當中時的空氣濕度竟然只有百分之八，相較於對人生存合宜的百分之五十上下濕度，可以說乾燥過了頭，不僅皮膚乾燥，甚且鼻屎乾燥且帶血絲；這時應注意保濕，體表擦上保濕乳霜，減少空氣太過乾燥的不適感。農業影響也然，適度多澆水保護農作物。氣象單位應主動提醒，不是發佈監測數據就了事。

山友 山難 春分

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