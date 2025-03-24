4月連假放送！這縣市學生「爽休9天」家長興奮：終於能出國

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聯合新聞網／ 綜合報導
114年的賽事將於4月19日至24日舉辦，賽事期間台南市高、國中、國小也將配合停課，讓學生及市民朋友能夠一起進場為小將們加油。 示意圖／ingimage
114年的賽事將於4月19日至24日舉辦，賽事期間台南市高、國中、國小也將配合停課，讓學生及市民朋友能夠一起進場為小將們加油。 示意圖／ingimage

114年全國中等學校運動會將於今年4月19日至24日在台南舉行，預計將舉辦22項運動種類，參與人數達1萬8000人，賽事期間台南市高、國中、國小也將配合停課。網友發現只要請1天加上周末，等於能狂放9天假，對此，也出現了兩派看法。

有網友在在社群平台「threads」發文分享，表示因為全中運關係，台南人4月25日請假的話可以連放9天假，另外也有一名媽媽詢問「台南全中運放假假期，請問大家怎麼安排，可以跟我分享嗎？完全沒有想法的媽媽，一個小五一個小班，大家是國內玩，還是出國玩呢？」

此文一出有一派表示可以趁這期間出去玩，「飛機票訂起來，難得可以放那麼長的春假，這時飛機票比暑假便宜，所以帶孩子首次挑戰歐洲」、「妳現在問？很多單位搶假都搶瘋了⋯機票也被台南人搶上去了」、「難得不用請假立馬訂19-23號曼谷華欣5日遊」。

但也有人很崩潰，「只有學生能啊！惡夢的一週」、「國三生面如死灰」、「鬼門先開了」、「台南人全部都要出國吧，到時候台南只是空城」、「謝謝但是國三生會被抓去自修」、「會考生+術科考試...直接窩在家」。

體育局表示，114年的賽事將於4月19日至24日舉辦，賽事期間台南市高、國中、國小也將配合停課，讓學生及市民朋友能夠一起進場為小將們加油。有些學校因為運動會以及園遊會，會在4月25日補假，等於不用請假就能連放9天。

全中運 台南

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